Lašková popsala krušné začátky s manželem: Jeho žárlivost jsem těžce snášela

Zdroj: Profimedia

Gabriela Lašková, za svobodna Kratochvílová, vyhrála v roce 2013 titul Miss. Na rozdíl od kolegyň modelek ale nevyměnila svého tehdejšího partnera a dnes je za stejného muže provdaná a má s ním dvě děti. Jaký je recept na lásku této dvojice a čím se vlastně tajemný manžel Laškové živí?

Gábina Lašková byla odjakživa tak trochu "jiná" miss. Korunku získala v roce 2013 a ihned se o ní začalo psát jako o první krátkovlasé královně krásy v historii soutěže. Z modelky to nakonec Gabriela dotáhla až do zpráv na Primě a už na začátku své kariéry byl po jejím boku nenápadný mladík Filip Lašek.

Všichni vztahu předpovídali rychlý konec, jelikož soutěž krásy je pro většinu modelek jakási přestupní seznamka pro hokejisty, fotbalisty a movité podnikatele.

Gábina ale všechny překvapila a se svým partnerem zůstala dodnes. Soukromí Filipa ale odjakživa chránila.

Pro vztah jsme udělali vše

"On to nechce moc zmiňovat. Ale už podniká déle, teď už je i vystudovaný inženýr, můžu na něj být pyšná. Já hlavně doufám, že se nám teď lépe podaří sladit naše časové harmonogramy," prozradila Šípu Gabriela Lašková před časem.

Sladit pracovní povinnosti bylo pro dvojici velice náročné a z tohoto důvodu si na svatbu musel Lašek počkat rok a půl, jelikož Gábina neměla čas. Právě ztížené podmínky ve vztahu ale partnery ještě více spojily.

"Znali jsme se tehdy krátce. Nepředpokládala jsem, že bych tu soutěž mohla vyhrát, ze začátku jsem ani netušila, že bych do ní šla, ale prostě se to stalo. Nás to postavilo před volbu, že to buď zvládneme, nebo ne. A my pro to udělali všechno. Bylo to pro něj těžké, když někde musel postávat a obrazně řečeno mi držel tašku, ale díky bohu je trpělivý a vždycky se z toho snaží brát něco pozitivního. A já se mu to pochopitelně snažím oplácet," vysvětlila Lašková. Mimo jiné ji prý s manželem spojuje i zklamání z minulých partnerů.

Smůla v lásce

Začátky vztahu Gabriely a Filipa prý rozhodně nebyly zalité sluncem. "Nebylo to vůbec jednoduché, potkávali jsme se v bytě nejčastěji večer, když jsem se vracela z různých akcí, on zrovna končil školu a budoval si svou kariéru. Na oba toho bylo nemálo a do toho jsme se vlastně teprve začali pořádně poznávat. Nepomohla ani předchozí zkušenost s partnery, Filip neměl štěstí vždy na věrné přítelkyně, a tak jsem jeho žárlivost těžce snášela, už proto, že jsem věrný typ," svěřila se kdysi Lašková nedělnímu Blesku.

"Ani já neměla vždy úplné štěstí, někteří opravdu nebyli hodní chlapi, až teď Filip! Dodnes se pozastavuji nad tím, jak je báječné, že jsme se vůbec dali dohromady. Nikdy jsem nikoho nepodvedla, mám v sobě zaryté morální zásady, které bych, alespoň si to myslím, nedokázala překročit," dodala Gabriela, která si na svého pana božského musela chvilku počkat.

"Na začátku, když jsme se potkali, byl Filip zadaný. Řekla jsem mu tehdy, že můžeme být kamarádi, ale nechtěla jsem se s ním jinak setkávat, pro mě je zadaný chlap tabu. Za pár měsíců jsme se ale potkali na akci, od našich společných přátel jsem už věděla, že jim to s přítelkyní neklapalo. Až pak jsme se dali dohromady," uzavřela.