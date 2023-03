Gabriela Partyšová vzala Koktovi vše: Ten teď doufá, že mu vrátí to nejcennější

Gabriela Partyšová a Josef Kokta

Zdroj: David Kundrát, Martin Hykl / CNC / Profimedia

Je to už 10 let, co se moderátorka Gabriela Partyšová a podnikatel Josef Kokta rozvedli poté, co celá republika řešila jeho románek s Ornellou Štikovou. Při rozvodu byl Kokta k Partyšové opravdu velkorysý a dopřál jí vše, po čem toužila. Dokonce se kvůli ní vzdal i jejich společného syna Kristiána. To by ale dnes možná vzal jako jediné zpět.