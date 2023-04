Partyšová promluvila o synovi i jeho dívce: Z mladého Kokty vyrostl fešák

Zdroj: Profimedia

Jediný syn Gabriely Partyšové Kristián je v období puberty a už si dokáže doma pěkně dupnout. Moderátorka ale zatím dospívajícího chlapce dle svých slov zvládá na jedničku a pěje na něj samou chválu.

Syn Josefa Kokty a Gabriely Partyšové Kristián letos oslaví šestnácté narozeniny a jeho slavná maminka tvrdí, že zatím je i v období dospívání úplné zlatíčko.

"Myslím si, že je úplně v pohodě. Myslím si, že dnešní děti jsou trošku jiný. Ne, že by neprožívaly tu hormonální změnu, ale mám pocit, že jsou více v klidu. Ani ti Kristiánovi kamarádi netouží lítat někam po diskotékách… Kristián má tu pubertu takovou velmi příjemnou," svěřila se Gabriela Partyšová webu Extra.

Ačkoliv moderátorka syna převážně chválí, drobným hádkám se občas nevyhnou. "Samozřejmě odmlouvá, ale já vždycky říkám, že je důležitý, jak se chová na veřejnosti. Děti nás reprezentují, jsou konec konců naše vizitka. Takže vím, že se chová slušně a doma, kde můžeme trochu popustit emocím a vybouřit se, tak samozřejmě odmlouvá a samozřejmě zlobí," přiznala Gabriela s úsměvem.

Chápu všechny pohnutky

"Já jsem ale maminka, která také kdysi byla v jeho věku a chápu všechny ty pohnutky, takže u nás nedochází k nějakým velkým střetům," prozradila Gabriela Partyšová výše zmíněnému webu a dodala, že první láska na chlapce teprve čeká.

"Zatím žádnou přítelkyni nemá, nebo já o ní nevím, spíš takhle," okomentovala se smíchem.

"Myslím si, že budu přátelská. Já vždycky ze srandy říkám, že toho mého chlapečka žádné nedám a vždycky takhle straším, že si ho nechám a bude se mnou až do smrti, ale on mluví o tom, že by jednou velmi rád měl rodinu a že na to nebude asi čekat do čtyřiceti a já si myslím, že je to tak správně," uzavřela.

Gabriela Partyšová je na svého synka pyšná