Po teroru s Koukalem Soukalová září štěstím, Kadeřábek by jí snesl modré z nebe

Gabriela Soukalová si v manželství s Petrem Koukalem prošla peklem a po náročném rozvodu musela začínat doslova od nuly. Bývalá sportovkyně se ale postavila na nohy a dnes prožívá jedno z nejkrásnějších období ve svém životě.

Gabriela Soukalová v manželství s Petrem Koukalem zažila velice těžké chvilky. Bývalá biatlonová hvězda svému exmanželovi natolik důvěřovala, že mu dala přístup ke svým účtům a on ji připravil o veškeré naspořené finance i společný majetek.

Soukalová skončila po rozvodu bez koruny a musela se odrazit ode dna. Nastoupila jako moderátorka do Showtimu a potkala svého aktuálního partnera Kadeřábka, se kterým má roční dceru Izabelu a po jeho boku našla vytoužené štěstí.

Mateřství si Gabriela užívá naplno a to zvlášť od doby, co její holčička začala chodit. "Izabelka už je poměrně živá, takže se vůbec nenudíme. A já mám tohle období čím dál víc ráda, protože je to lepší, než když byla malá a člověk moc nevěděl co s tím dítětem, když jen leží a moc se nehýbe. To budu teď oblíbená u maminek," prozradila se smíchem Soukalová webu CNN Prima News. Podobně to vidí i její partner. "Užíváme si to, je to náročný, ale je to krásný. Je super, že už je živější a dá se s ní dělat víc věcí a užíváme si ty krásný momenty," doplnil ji Kadeřábek.

Kadeřábek se zapojuje

"Já chodím hodně s kočárkem, nosím se jako páv, že mám takhle krásnýho potomka," pochlubil se Miloš Kadeřábek zmíněnému webu.

Ohledně budoucnosti malé Izabelky má její slavná maminka Gabriela Soukalová jasno. Ať už bude tíhnout ke sportu či umění, v každém případě chce být dceři oporou.

"Já upřímně doufám, že bude mít hodně snů, za kterýma si bude schopná jít, protože myslím, že ať to bude cokoliv, chtěla bych ji podporovat ve všem a udělat maximum pro to, aby věděla co je to tvrdá práce. Pro život je to podle mě dobrý, aby se naučila trpělivosti a píli," uzavřela.

Po pádu na dno našla Soukalová opravdové štěstí