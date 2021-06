Soukalová odpočítává dny do porodu, chce mít zpět své ploché bříško

O tom, že není bývalá sportovkyně Gabriela Soukalová ta nejostřejší tužka v penále a že poslouchat ji delší dobu, je nadlidský úkon, se všeobecně ví, ale to, co prohlásila tentokrát, opět předčilo všechny její předchozí rozumy.

Gabriela Soukalová má termín porodu na přelomu srpna a září. Je tedy jasné, že v současných vedrech trpí, otéká a necítí se komfortně. Má to takhle každá nastávající maminka, která prožívá poslední trimestr v průběhu léta.

Gabriele ale nejde o nějaké vedro, ani otoky, ale o ploché bříško. Odpočítává tedy dny do porodu a sní o tom, kdy se jí opět vrátí její výstavní figura. Jiné maminky se těší na to, jak bude miminko vypadat, jak si ho budou mazlit, vozit a hrát si s ním, ale Gábina to má hozené jinak. Hned po porodu chce zpět do formy, aby nějak vypadala a hlavně, aby zase mohla spát na břiše.

"Těhulkovský období je krásný. Občas se ve mně ale stejně probudí nostalgie a zasteskne se mi po dobách, kdy jsem ještě mohla spát na břiše! To je jedna z mála věcí, na který už se moc těším!" napsala si na Instagram pod fotku, na které vypadá jako modelka.

Gabriela Soukalová je závislá na svém vzhledu

Z postu úplně čiší, jak je nynější moderátorka závisla ná svém vzhledu a dokonalém těle. Před časem dokonce Soukalová potvrdila, že trpěla bulimií a poruchou příjmu potravy. Je známo, že tyto matky pak mají v těhotenství problém, protože se nemohou s přibíráním smířit. Některé své tělo dokonce nenávidí.

Snad ji její partner Miloš, se kterým je jen několik měsíců, přesvědčuje o opaku a Gabriela znovu nespadne do nějakých problémů, které by mohly ohrozit ji, nebo nedejbože miminko. Sportovkyně se také přiznává, že nečte žádné rady na internetu, ani chytré knihy, ale řídí se svým instinktem.

Informace nepotřebuje, řídí se instinktem

"Přiznám se, že zatím úplně nejsme ten typ rodičů, kteří by se hodně pídili po informacích, co jsou s tím spjaté. Pořád se snažím spoléhat na nějaký mateřský instinkt a postupně si zjišťovat informace, které jsou zrovna potřeba. Ale víceméně se spíše těším a věřím, že když k tomu člověk přistupuje pozitivně, tak to všechno zvládneme. Přesně tak, jak bude potřeba," prozradila v rozhovoru pro iDnes.cz.

Také přiznává, že právě Miloš je ten, co toho o těhotenství a následné výchově ví víc než ona. Partneři si každý přáli jiné pohlaví a vsadili se, co to bude. Vyhrál Miloš, který si přál holčicku. Pár má vybraná tři jména a pro jedno se rozhodnou těsně po porodu, až na ně malá otevře oči.

