Malá Izabelka roste jako z vody: Gabriela Soukalová ukázala rodinnou idylku

Moderátorka a bývalá biatlonistka Gabriela Soukalová si konečně našla pár dní volna a s celou rodinou vyrazila do Francie na dovolenou. Kromě svého partnera Miloše Kadeřábka a jejich dcerky Izabelky s sebou moderátorka vzala i pyšné prarodiče.

Krásná bývalá biatlonistka Gabriela Soukalová v posledních letech září hlavně na televizních obrazovkách, neboť na stanici CNN Prima News moderuje společenský pořad. Na konci roku se ovšem z televize na čas vytratila, aby se mohla naplno věnovat mateřským povinnostem spojeným s narozením její dcerky Izabelky Gabriely. Do pracovního nasazení se ovšem brzy vrátila, a tak vlastně neměla možnost si pořádně odpočinout. Volné dny se ale snaží si vynahrazovat letos.

První rodinná dovolená

Gabriela Soukalová se na první dovolenou s dcerou a se svým partnerem Milošem Kadeřábkem vydala již letos v květnu, kdy vyrazili do Francie. I když si pobyt náramně užila, přiznala, že si neodpočinula tak, jak doufala. „Bylo to nádherné! Popravdě nemůžu říct, že by to byl tak úplně odpočinek se vším všudy, ale bylo krásné aspoň na nějaký čas delší než čtyři dny změnit prostředí. V posledních měsících jsme si užili maximálně nějaký ten prodloužený víkend, ale teď jsme byli na dva týdny pryč,” prozradila moderátorka pro redakci Prima Ženy.

Dovolená s malým miminkem může být přece jen o něco náročnější. Gabriela má ovšem to štěstí, že je její Izabelka nesmírně hodným dítkem a i cestování zvládá na jedničku. Nějakého pomocníka by ale na cestách uvítala. „Možná, že dovolená s babičkou by pro nás byla ještě o trochu příjemnější, protože bychom ještě víc odpočinku my jako rodiče,” nechala se slyšet. A to se jí nakonec poštěstilo.

Babička i dědeček

Moderátorka nyní na sociální síti zveřejnila snímek ze své nynější dovolené, kterou tráví s partnerem a dcerou opět ve Francii. Tentokrát se ale přece jen dočká vytouženého odpočinku. Na cesty s nimi totiž vyrazili i prarodiče, kteří jistě na pár hodin rozkošnou vnučku pohlídají, aby si „mladí” mohli užívat a odpočinout.