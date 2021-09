Naše štěstí se jmenuje Izabelka, Gabriela Soukalová se poprvé stala maminkou

Zdroj: Profimedia

Bývalá biatlonistka a současná moderátorka Gabriela Soukalová porodila svoje první děťátko. S partnerem Milošem mají holčičku, která dostala krásné jméno Gabriela Izabela. Někdejší sportovkyně rodila v nemocnici v Berouně, kde s přítelem také bydlí.

Dcera Izabelka se narodila ve čtvrtek 16. září. Už v březnu bývalá biatlonová hvězda oznámila, že je těhotná. V květnu se pak šťastní partneři svěřili, že budou mít holčičku.

Láska na první pohled

"Chci se s Vámi podělit o nejkrásnější okamžik v mém živoě. Dostalo se nám s přítelem toho největšího daru na světě. Tohle naše malé štěstí se jmenuje Izabelka. A pak, že láska na první pohled není na celý život? Já myslím, že určitě je!" napsala Gábina na sociální síti.

Soukalová si přitom dlouhou dobu myslela, že čeká chlapečeka. S partnerem Milošem pohlaví děťátka dlouho probírali, a dokonce spolu uzavřeli i sázku. "Bude to holka. Přitom jsem vsadila boty na to, že to bude kluk," řekla Soukalová Primě. Nyní se stali rodiči dcerky a neměnili by.

"Myslím si, že člověk nemůže být ani zklamaný, hlavní přání je to, abychom byli zdraví, to je naprosto zásadní. Ale věděla jsem, že si Milda přeje hodně holčičku, protože jsou holčičky tatínkovy princezny," řekla Gábina pro Expres ještě před porodem.

Konečně zase šťastná

S přítelem Milošem se Soukalová dala dohromady po dramatickém rozchodu s badmintonistou Petrem Koukalem. Ten slavnou sprotovkyni zřejmě obral o několik milionů korun, a dokonce jí znemožnil přístup do společného domu. Gábina už celou kauzu předala svému právníkovi a případ se bude nejspíše řešit soudní cestou.

Gábina si proto našla v Berouně pronájem bytu, který Miloš během jara a léta zrekonstruoval tak, aby v něm mohli přivítat malou princeznu. "Pokojíček pro miminko budeme ladit do neutrálních barev. A to i navzdory tomu, že už víme pohlaví," doplnila pro Expres Soukalová. Ta pořád doufá, že se jednou bude moci vrátit do svého domu, u kterého Koukal údajně vyměnil i zámky a změnil přístupové kódy.

Po drsném rozvodu je Gábina konečně zase šťastná. "S Milošem se známe už několik let, byli jsme hodně blízcí přátelé. Je to člověk, který spoustu let pracoval v gastronomii," popsala pro pořad Showtime bývalá biatlonistka a dodala, že kuchařským uměním si u ní Miloš samozřejmě získal plusové body. Navíc je prý pozorný a umí jí naslouchat, což každá žena vždycky ocení.

