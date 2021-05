Očekávaný potomek: Soukalová je ochotna mu obětovat krásu

Gábina Soukalová se na příchod miminka velmi těší a je si vědoma, že se s jeho příchodem mnoho věcí změní. Na sociálních sítích se svěřila, čeho všeho je ochotna se pro štěstí a spokojenost očekávaného přírůstku do rodiny vzdát.

Gábina Soukalová se pečlivě a svědomitě připravuje na roli maminky a příchod miminka. Rady mimo jiné čerpá i od svých kamarádek, které už nějaké to dítě mají. Nynější televizní moderátorka se od nich jistě také dozvěděla, že není vůbec snadné dostat se do formy po porodu.

Soukalová tak nelenila a nechala se v rouše Evině vyfotit pro erotický magazín Playboy, dokud na to ještě měla figuru. Přibírání bude pro Gabrielu, která se před čase svěřila s dřívějšími problémy s příjmem potravy, asi dost velký problém. Snad se pak nebude snažit překotně zhubnout a neohrozí kojení či rekonvalescenci po porodu.

Focení pro Playboy

"Ještě než začnu postovat aktuální fotky s bříškem, zavzpomínám o pár měsíců zpět na focení pro Playboy," vystavila si pár měsíců starou fotku na sociální sítě. Tam je vidět, že bývalá olympionička měla postavu jako ze žurnálu.

"Snad se do takové formy ještě v budoucnu dostanu! Ale i kdyby se to nepovedlo, věřím, že pro jediný úsměv toho malého človíčka by člověk obětoval cokoliv. I krásu," projevila svou nevalnou inteligenci moderátorka, která se považuje za nejkrásnější široko daleko.

Gábina právě nemá nejšťastnější období, soudní tahanice ohledně majetkového vyrovnání s bývalým manželem a sportovcem Petrem Koukalem jí jistě dávají zabrat. Handrkují se o miliony a věřejně perou špinavé prádlo. Je až s podivem, v co se mohla přerodit jejich láska. Prý vše spustila nevěra Koukala, který si po překonání rakoviny chtěl dokazovat své mužství a na partnerku doma lehce zapomněl.

Nový začátek

Poté, co se to Gábina dozvěděla, odpustila mu. Jednou, dvakrát, třikrát a pak jí došla trpělivost. Koukala poslala k vodě a požádala o rozvod. Dlouho ale netruchlila, brzy našla štěstí v náručí jiného muže a počala s ním miminko. Po porodu prý na nějaký čas skončí na Primě a bude se věnovat pouze rodině.

Také by se nebránila další svatbě. "Člověk nemůže být skeptický ze špatných zkušeností. Kdybych to tak brala, kazila bych si přítomnost. Nenechám si vzít ideály a budu se snažit jít za tím, čemu věřím a co mi říká srdce. Čeká nás milá radost, do budoucna neříkám ne, ale teď máme myslím oba hodně věcí na práci. I na osobní rovině ve věcech, které se táhnou. Je to vize budoucnosti," řekla pro Super.cz.

Na pěveckou kariéru Gabriely Soukalové se podívejte ve videu!

Zdroj: Youtube