Soukalová ve filmu ukáže i peklo se Soukalem: S Petrem teď nemáme žádný vztah

Gabriela Soukalová v těchto dnech natáčí vlastní dokumentární film pod taktovkou režiséra Petra Větrovského. Snímek s názvem "Pravda se pořád vyplatí" odhalí mnoho šokujících detailů z jejího soukromí, včetně manželství s Petrem Koukalem, který ji připravil prakticky o veškerý majetek i finance.

Bývalá olympionička Gabriela Soukalová nedávno dala ze dne výpověď na TV Prima, kde moderovala pořad Topstar. Bez práce ale sportovní hvězda dlouho nezůstala a po odchodu z televize se jí nabídky jen hrnou.

Soukalová navíc fanouškům představila svůj nový projekt, na kterém již delší dobu pracuje. Fanoušci se mohou v příštím roce těšit na dokument Pravda se pořád vyplatí, kde Gabriela poodhalí nejen zákulisí vrcholového sportu, ale také své soukromí.

"Rozhodně se snažím otevřít tomu projektu a komunikaci, protože za předpokladu, že bych to tak nebrala, tak nemám pocit, že je dobrý ten film vůbec dělat. Takže se snažím ve filmu věnovat mnoha tématům i těm, která jsem třeba vůbec nenapsala do knížky, protože jsem v té době až tak nevnímala jejich důležitost," prozradila Soukalová webu Extra. "Ve finále to tedy není jen zfilmovaná knížka, ale bude tam přesah i do sportovní kariéry a přechod do normálního života, který pro mnoho vrcholových sportovců nekončí vždy zrovna dobře," dodala kráska s tím, že samozřejmě nevynechá ani bolestivou pasáž s Petrem Koukalem.

Mám splachovací povahu

"Určitě se tam toho musím dotknout, protože to byla také část mého života a nemůžu v tom dokumentu mluvit jen o těch příjemných věcech, takže určitě i tahle část tam bude," svěřila se Gabriela Soukalová výše zmíněnému webu a přiznala, že od rozchodu nemá se svým exmanželem žádný kontakt.

"Mám obrovskou výhodu v tom, že mám splachovací povahu, takže to, co se stane jeden den, tak ten druhej už si to s sebou netahám a neřeším to. Nemám teď s Petrem žádnej vztah, kontakt nula a těmihle věcmi se vůbec nezabývám," dodala bývalá moderátorka primáckého pořadu Showtime.

K dluhům, které jí nasekal Koukal, se ale nijak vyjadřovat nechtěla. "Jediné, co můžu říct, je, že já vždycky všechno zvládnu a všechno se dá řešit, pokud nejde o život. Někdy je to míň příjemný, někdy víc, ale vždycky si může člověk nějak poradit a nikdy není tak zle, aby to nešlo řešit," sdělila Soukalová, která se ze dna opět postavila na nohy a nyní žije šťastný život po boku svého partnera Miloše Kadeřábka, se nímž má dceru Izabelu.

