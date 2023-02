Unáhlená výpověď Soukalové: Vedení televize je v šoku, vyhazov prý neplánovali

5

Gabriela Soukalová

Zdroj: Profimedia

Sdílej článek:

Na TV Prima to poslední dny opravdu vře. Nejprve vedení sdělilo Gabriele Laškové, že končí na pozici moderátorky Hlavních zpráv a následně se ukázalo, že bývalá modelka dostala nabídku do primáckého Showtimu. To nadzvedlo ze židle stávající hvězdu pořadu Gabrielu Soukalovou, která zcela nečekaně na Instagramu oznámila, že z TV Prima odchází z důvodu, že měla být nahrazena právě Laškovou. Podle PR oddělení televize ale Soukalové výpověď dát nechtěli a z jejího náhlého rozhodnutí jsou všichni v šoku.

Krátce po oznámení odchodu Gabriely Laškové se začalo spekulovat, kdo bude muset opustit pořad Showtime, kde moderátorka dostala nabídku nastoupit místo Hlavních zpráv. Kvůli nástupu Evy Perkausové po mateřské dovolené mělo na TV Prima dojít k celé řadě změn a k jedné z nich měl být vyhazov Gabriely Soukalové. Bývalá hvězda biatlonu se proto rozhodla předejít potupné výpovědi a z televize odešla sama. "Ahoj kamarádi, včera jsem se dočetla v médiích, že odcházím z TV Prima. Nechci tady rozebírat, že si myslím, že by bylo slušné, abych se to od svých nadřízených dozvěděla jako první. To, co vám chci ale sdělit, je fakt, že moje setrvání na TV Prima je aktuálně závislé na rozhodnutí mojí kolegyně Gabči Laškové, zda bude chtít z hlavních zpráv přejít na místo moderátorky pořadu Showtime. V návaznosti na vzniklou situaci, ve které se necítím úplně komfortně, jsem se rozhodla, že první krok udělám já a odejdu. Už před nějakou dobou jsem se dostala na jakousi pomyslnou životní křižovatku a přemýšlela, kterým směrem bych do budoucna chtěla jít. Situace, která nastala, moje rozhodnutí jen urychlila," šokovala Soukalová svým zcela nečekaným prohlášením nejen fanoušky, ale i své nadřízené. Tým s Gabrielou počítal "Informace na profilu Gabriely Soukalové nás velmi překvapily. Tým ShowTimu s Gabrielou jako moderátorkou i nadále počítal. Její rozhodnutí nás velmi mrzí, ale respektujeme ho," sdělil webu Extra PR koordinátor televize Matěj Štýs. Je tedy jasné, že Soukalové jednala impulsivně aniž by se předtím informovala, zda jsou kolující klevety vůbec pravdivé. Svého odchodu ale bývalá biatlonistka ani tak nelituje, jelikož už má dle svých slov rozjeté nové projekty. "Děkuji vám za přízeň a podporu na mé cestě pořadem. Beru jí jako jako dobrou školu pro moje další aktivity a projekty, kterým se v současnosti věnuji a moc mě baví. Třeba můj nadační fond Gabi, ve kterém pomáháme lidem s hendikepem a poruchami příjmu potravy a další. Zároveň už se těším, že vám budu moct brzy představit projekt na kterém už více než rok s týmem pracujeme. Bude to velký," slibuje Soukalová. Nezbývá než vyčkat, čím nás bývalá sportovní hvězda překvapí. Gabriela Soukalová svým náhlým odchodem překvapila fanoušky i vedení televize Prima Nesmí vám uniknout 5 Soukalová přežila krutou noc v horách díky fyzičce, partner se bál nejhoršího Noc hrůzy plnou temných myšlenek prožil partner Gabriely Soukalové, Miloš Kadeřábek. Bývalá biatlonistka totiž zabloudila v Alpách a byla celou… Nesmí vám uniknout 5 Lašková dostala vyhazov ze dne na den: Podobný pád zažily i další hvězdy CNN Prima News oznámila divákům, že moderátorka Gabriela Lašková končí na pozici moderátorky hlavních zpráv. Na její místo nastoupí Eva…