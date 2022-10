Soukalová o noci, kdy se ztratila: Bránila se krutému mrazu i vyhýbala zvěři

Zdroj: Profimedia

Gabriela Soukalová si zažila krušné chvíle. Na dovolené v Itálii vyrazila na výlet do hor, při cestě zpět do městečka ovšem zabloudila. Půvabná moderátorka musela čekat na záchranu od bezpečnostních složek.

Bývalá biatlonistka byla naposledy s okolním světem v kontaktu ve středu odpoledne, přes telefon se snažila popsat místo, kde se nachází. Špatná zpráva přišla ve chvíli, kdy se ji na mobilu vybila baterka.

Pátrací akce

Do pátrání se pustili ihned záchranáři, ti Gabrielu nedokázali během středečního večera a noci najít. Do akce pak přispěchal na pomoc i hasičský sbor a parta dobrovolníků z Livigna. Půvabnou moderátorku našli až ve čtvrtek odpoledne. „Bohužel v jednom místě byla přerušená cesta, protože se tam strhla celá stráň, tak mi dalo hodně zabrat překonat s kolem tuhle překážku… Vzhledem k tomu, že už jsem byla vysílená a chtěla jsem jet zpátky, snažila jsem se najít cestu přes GPS, až jsem došla do místa, kde jsem si uvědomila, že tam to kolo musím nechat,“ popsala Gábina pro Showtime na CNN Prima NEWS.

Zachránila ji kariéra sportovkyně

Moderátorka a bývalá úspěšná biatlonistka přiznává, že ji její velká fyzická kondice zachránila v nejtěžších chvílích. „Takže jsem si tam našla místo v závětří a vylezla jsem kvůli zvěři výš nad břeh. Snažila jsem se i pomocí cvičení, abych neztrácela tělesnou teplotu, abych v tom mrazu byla schopná přežít.“ V těžké situaci si zanechala klidnou hlavu a záchranářům se snažila jít svým chováním naproti. „Víceméně mi došlo, že jediná moje záchrana bude vylézt nahoru po skále několik set metrů nad tím údolím. Čekala jsem, že ráno při rozednění bude kolem lítat vrtulník a bude mě hledat, ale oni mě hledali na jiných místech, než kde jsem se vyskytovala. Říkala jsem si, že to snad je osud, že si mě tam ty hory chtějí nechat. Jsem ráda, že mám za sebou tolik let tréninku a takovou fyzičku, protože jinak by to bylo hodně náročné, všechny ty zkoušky zvládnout.“

Půvabná zrzka vyvázla z osudného výletu jen s odřeninami a únavou. „Celou dobu, co jsem byla pryč, jsem si představovala to setkání, hlavně s maličkou a s Milošem. A když jsem je pak mohla obejmout, tak to byl asi nejhezčí okamžik v mém životě. To si člověk asi nedokáže ani představit, dokud něco takového nezažije,“ přiznává.