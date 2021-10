Ještě mi to nedochází, Gabriela Soukalová se sžívá s novou rolí maminky

Zdroj: Profimedia / TONDA TRAN / CNC

Moderátorka Gabriela Soukalová je už se svou dcerkou Izabelkou doma. V hořovické porodnici, kde bývalá biatlonistka rodila, si svoje holky vyzvedl hrdý tatínek Miloš Kadeřábek. Ten mezitím nelenil a během pár dnů nachystal všechno, co se bude jeho partnerce hodit při péči o miminko.

"Volal nám tatínek, že na náš brzký návrat z porodnice už vše připravil, že doma všude uklidil a připravil i zázemí pro maličkou Izabel," svěřila se moderátorka pořadu Showtime, když přidala jednu z prvních fotek s malou dcerkou.

Přijde mi jako cizí dítě

Novopečená maminka se po necelém týdnu konečně dočkala propuštění z porodnice. „Museli jsme si tu památnou chvíli zdokumentovat. Jak můžete vidět, pyšní rodiče jsme už teď," napsala Gábina na sociální síti ke snímku, na kterém si s Milošem odnášejí svůj největší poklad.

Zatím si Soukalová zvyká na to, že má vedle sebe malého tvorečka. "Mně to připadá, jako by to bylo úplně cizí dítě. Že jsme ho někde dostali cestou sem. To bylo všechno tak strašně rychlý, že mi to začíná docházet až v posledních dnech. Je to velká změna," přiznala Gábina pořadu Showtime.

"Není cizí, má nos a úsměv po tobě!" nesouhlasil přítel Miloš. "A tvoje oči má…" připustila spokojená máma. "Jo, tak má z nás obou kousek!" doplnil Kadeřábek, který snad už ani nemůže být šťastnější. Na přání Gábiny byl celou dobu u porodu, díky kterému teď vidí ženy v úplně jiném světle.

Vážím si všech maminek

"Pochopil celý ten proces zrození. Chtěl bych říct, že mám obrovský respekt a obrovskou úctu před všemi ženami, které se staly matkami. Gábina byla velmi statečná a je to opravdu obrovský zážitek a jsem rád, že jsem mohl být u toho a sledovat ten obrovský dar a opravdový zázrak," řekl dojatě pro ŽivotvČesku.cz.

Není to tak dávno, kdy Soukalová procházela bolestným rozchodem s bývalým badmintonistou Petrem Koukalem. Ten jí byl během manželství nevěrný, a navíc ji zřejmě obral o desítky miliony korun. Krátce nato se bývalá sportovkyně naštěstí dala dohromady s dlouholetým kamarádem Milošem, se kterým si skvěle rozumí. Navíc je vidět, že Kadeřábek je pravý opak Koukala a pro Gábinu i Izabelku by udělal první poslední.

A už jsou doma. Gábina s Milošem si užívají první dny s miminkem.