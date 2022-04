Gabriela Soukalová se mateřství učí za pochodu: Náročnost výchovy ji zaskočila

Zdroj: Profimedia

Moderátorka a bývalá biatlonistka Gabriela Soukalová už za sebou sice má rozvod s bývalým manželem Petr Koukalem, stále se ale přou o milionový majetek. Ve chvílích, kdy jí pravděpodobně není úplně do smíchu, jí ale velmi pomáhá její partner Miloš a jejich společná dcera Izabela. I když Gabriela Soukalová svou dceru nadevše miluje, přiznává, že ji mateřství velmi překvapilo. Nepočítala totiž s tím, nakolik náročná péče o dítě je.

I když jí rozvod s bývalým manželem Petrem Koukalem dostal do složitého období, právě po konci manželství se bývalé biatlonistce Gabriele Soukalové podařilo nalézt tu pravou lásku. S partnerem Milošem se loni v září dokonce dočkali i dcerky Izabely a společně tvoří spokojenou rodinu.

Jak ale sama sportovkyně a moderátorka přiznala, občas přijdou chvíle, kdy je až zaskočená z toho, nakolik je role matky obtížná. „Každá mince má dvě strany. Velmi mě překvapilo, že mateřství je asi padesátkrát náročnější, než jsem si představovala. Člověk, dokud to nepozná, vůbec si to neumí představit,” nechala se krásná maminka slyšet v rozhovoru pro eXtra.cz.

Náročnost je vykoupena úsměvem dcery

„Na druhou stranu, když vidím úsměv Izabelky, tak si umím představit, že pro ten úsměv by člověk udělal cokoliv. Je to něco, co posouvá i moje psychické a fyzické mantinely,” dodala ještě k výchově a péči o dceru. I v náročnějších momentech si naštěstí umí Gabriela Soukalová skvěle poradit. A to možná díky své sportovní kariéře. „Já jsem zvyklá celý život tvrdě dřít, i to vstávání, s tím jsem bojovala také u sportu, většinu svého života. S tím úkolem se pereme statečně,” nechala se moderátorka slyšet k tomu, že má v posledních dnech malá Izabela problémy se spaním.

Věří ve spravedlnost

Boj o majetek s bývalým manželem musí být psychicky velmi náročný. Gabriela Soukalová se ale nenechá jen tak vystresovat. Koneckonců je přesvědčená o tom, že nakonec všechno dopadne tak, jak má. „Jestli v něco věřím, tak je to spravedlnost. Ona přijde v nějaké formě, jestli to bude v soudní formě, nebo v nějaké jiné, uvidíme. Věřím, že vše je, jak má být. Vesmír to nějakým způsobem zařídí tak, ať je to spravedlivé,” řekla vyrovnaně Soukalová pro zmíněnou redakci.