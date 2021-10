Nahá Gabriela Soukalová odzbrojila veřejnost: Pro dobrou věc odhodila svršek

Zdroj: Profimedia

Krásná bývalá biatlonistka a moderátorka Gabriela Soukalová na sociální síti rozbila sérii fotografií své nádherné dcerky Izabelky a zveřejnila snímek poněkud netradiční. Ohodila totiž svršek a zvěčnila se na vrcholu zasněžených hor. Příspěvek měl ovšem mnohem hlubší význam, než by se na první pohled mohlo zdát. Moderátorka jeho prostřednictvím totiž chtěla upozornit na důležitost prevence rakoviny prsu.

Krásná moderátorka Gabriela Soukalová si naplno užívá mateřství a péči o svou několikatýdenní dcerku Izabelku. Na sociální sítí pravidelně zásobuje své fanoušky fotkami krásné holčičky, na kterou se novopečená maminka nemůže vynadívat. Tentokrát však zveřejnila jiný snímek, ze kterého mohli mít na první pohled radost hlavně pánové. Nešlo přitom o žádné gesto, kterým by na sebe chtěla moderátorka upozornit. Obnaženou fotku totiž zveřejnila v rámci oslav Mezinárodního dne bez podprsenky.

Pro dobrou věc

Na snímku stojí Soukalová na vrcholku zasněžených hor zády k fotografovi, přičemž její horní polovinu nezakrývá absolutně žádné oblečení. „Dnes je Mezinárodní den bez podprsenky. Ze začátku mi to – možná stejně jako vám – přišlo kuriózní, než jsem zjistila, že tento svátek vznikl v rámci osvětové kampaně pro prevenci rakoviny prsu,” napsala novopečená maminka k obnažené fotografii.

„Proto doufám, že si tímto dnem připomeneme, jak důležité je nezapomínat na pravidelná vyšetření našich ‚kůzlat’ a taky si občas udělat samovyšetření, které může pomoci detekovat problémy včas,” dodala ještě ke kampani, do které se každoročně zapojují tisíce žen.

Novopečená maminka

Gabriela Soukalová se jen před několika málo týdny stala poprvé maminkou. Společně s partnerem Miloše Kadeřábkem přivedli na svět nádhernou dcerku Izabelku. „Všechno bylo tak strašně rychlé, že mi to začíná opravdu pořádně docházet až v posledních dnech. Je to samozřejmě velká životní změna,” nechala se krátce po porodu slyšet Soukalová v rozhovoru pro pořad Showtime.

„Když se podívám do kočárku, připadá mi to, jako by to bylo úplně cizí dítě,” vtipkovala ještě bývalá biatlonistka, přičemž jí její partner oponoval. „Není cizí, má nos a úsměv po tobě, po mně zase oči. Z nás obou má kousek,” rozplýval se Miloš Kadeřábek. Zdá se, jako by snad pyšní rodiče ani nemohli být šťastnější.

V rámci Mezinárodního dne bez podprsenky i Gabriela Soukalová odhodila svršek: