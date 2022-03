Soukalová se pár měsíců po porodu vrací na obrazovky, sekne jí to jako nikdy

Zdroj: TV Prima

Úspěšná býválá biatlonistka Gabriela Soukalová se dala po ukončení sportovní kariéry na moderování. Půvabná Soukalová je tak žena mnoha tváří, sportovní kombinézu vystřídala za krásné šaty a podpatky. Po půl roce na mateřské dovolené se jí po nové práci zastesklo a přijala tak nabídku Primy na návrat do televizního studia.

Televize jako domov

„Těším se obrovsky jak do studia a na diváky, tak také na celý tým CNN Prima NEWS, který je plný moc fajn kolegů a lidí, kteří se starají o chod pořadů a jejich přípravu. Televizní prostředí mi sedlo a moc ráda tam chodím i mimo pracovní dobu, protože je to místo, kde se cítím dobře. A často se tam i dost nasmějeme, což je nejenom v kontextu dnešní doby opravdu cenné,“ říká držitelka dvou stříbrných medailí z olympijských her v Soči Gabriela Soukalová.

Mateřská na skok

Krásná zrzka se poprvé v roli moderátorky společenského magazínu SHOWTIME objevila na podzim roku 2020. Po roce moderování, v srpnu 2021, odešla na mateřskou dovolenou. Vyzkoušela si tak další z rolí, a to roli maminky: „Mateřství je podle mne už samo o sobě ten nejnáročnější obor ze všech. Skloubit ho s prací na televizní obrazovce není snadné. Na druhou stranu mě ale jednoduché věci nikdy nebavily, a proto si vybírám cesty, které mě můžou posunout dál a něco mě naučit. Zároveň se snažím nastavit balanc v tom, co dělám, abych se mohla co nejvíc věnovat naší malé dceři. Myslím, že moderování se s mateřstvím může skvěle doplňovat, protože časová náročnost je tam o něco menší než u klasických povolání, kde člověk tráví i víc než osm hodin denně. I z toho důvodu jsem tuto možnost od CNN Prima NEWS ráda přijala,“ dodala. Mateřské si neužila moc ani v době, kdy byla doma. Účastnila se sportovních akcí během zimní olympiády a chodila komentovat sportovní výkony do televizních studií. Moderátorka si zvládá svou rodinu užívat i v pracovním vytížení, po bouřlivém vztahu s badmintonistou Petrem Koukalem našla vysněný domov v náruči Miloše Kadeřábka, se kterým má půlroční dcerku Izabel.