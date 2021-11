Gabriela Soukalová o těžkém období: Po rozvodu pláče kvůli vážné nemoci v rodině

Zdroj: Profimedia

Krásná moderátorka a bývalá biatlonistka Gabriela Soukalová si toho v posledních měsících prožila mnoho. Před několika týdny se jí narodila dcera Izabelka, která se stala jakýmsi světlem jejího života. Ani toto světlo však ne vždy dokáže rozzářit temnotu a beznaděj pramenící z vážných zdravotních problémů v rodině moderátorky, o kterých se slzami v očích hovořila v pořadu Povídej.

Po narození dcery by si kdekdo pomyslel, že musí nádherná moderátorka Gabriela Soukalová prožívat to nejradostnější období svého života. To by jej ovšem nesměly narušit kruté ruce osudu, které bývalé biatlonistce přidělávají obrovské starosti. Před nedávnem si prošla náročným rozvodem, v rámci kterého stále probíhá majetkové vypořádání, pak přišla vážná nemoc v rodině. „V porovnání s tím, čím jsem si prošla v předešlém vztahu, je to nyní těžší. Protože pravda je taková, že dokud jsme zdraví, všechno ostatní je legrace. Vnímám toto období jako velkou životní školu. Je to bohužel tak, že maminka i sestra mají vážnou nemoc. Krátce po mém rozvodu onemocněla sestra, s vážnou nemocí se pere doteď. Poté onemocněla i maminka. A nemocný byl i táta. Bylo to velmi smutné období, které vlastně pořád trvá,” rozplakala se moderátorka v pořadu Povídej.

Na bývalého manžela se jí daří zapomenout

Jedním z pozitivních aspektů života Gabriely Soukalové je, že se jí skvěle daří na svého bývalého manžela zapomenout a postupem času si uvědomuje, že jejich vztah byl zkrátka předurčen ke zkáze. „Byla to z jeho strany manipulace. Nabývám postupně pocitu, že za účelem obohacení se. Hlavně z hlediska financí. Dnes to cítím tak, jako by toho člověka ve mně někdo vypnul. Jako bych si záměrně nechtěla připouštět tu bolest a všechno, co jsem si v rámci toho vztahu musela prožít. Jako by ho zkrátka ze mě někdo vygumoval. Nemám v sobě takové to hořko v tom smyslu, že bych doma házela šipky na jeho fotky, to ne. První roky byly pro mě nepopsatelně hezké. Dokud jsem nepochopila tu jeho hru,” vracela se v rozhovoru k nedávnému rozvodu.

Nad vodou ji drží dcera

I když moderátorku trápí vážná nemoc v rodině a také stále probíhající majetkové vypořádání, neztrácí naději a věří, že se nakonec vše otočí k lepšímu. A velkou podporu nemá jen ve svém partnerovi Milošovi Kadeřábkovi, ale také v jejich společně několikatýdenní dceři Izabelce. „Největší motivace je ta malá, je to něco nepopsatelného… Nikdy v životě jsem to nepoznala, nikdy jsem si nechtěla připustit, že nějaký děti budu mít, to bylo takový trošku tabu. Teď jsem ale ráda, že to přišlo, že mě to potkalo, protože to je největší radost, kterou jsem ve svém životě potkala,” řekla v závěru Soukalová.

