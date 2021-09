Byl to opravdu frmol, Gabriela Soukalová ukázala nové hnízdečko lásky

Zdroj: Profimedia

I když Gábina Soukalová dokázala vydělat desítky milionů, kvůli svojí naivitě v manželství s Petrem Koukalem přišla prakticky o veškerý majetek. Nastávající maminka se ale nevzdala a s přítelem Milošem se pustila do přestavby jejich berounského bytu.

Gabriela Soukalová svému bývalému manželovi Petrovi Koukalovi věřila natolik, že před svatbou netrvala na podepsání předmanželské smlouvy. To se jí pak krutě vymstilo, protože badmintonista tajně vybíral miliony z jejího účtu.

Koukal vyměnil zámky v domě

Ex partneři společně postavili honosný dům, u kterého ale Koukal vyměnil zámky a změnil přístupové kódy. Soukalová už celou věc předala svému právníkovi, dočasně ale přišla o střechu nad hlavou.

Když se pak moderátorka dala dohromady s dávným kamarádem Milošem, zamilovaná dvojice se nastěhovala do menšího bytu v Berouně, který sousedí s hernou. A protože Gábina už brzy porodí, nastávající rodiče chtěli, aby miminko přišlo do krásného a harmonického domova.

Nejkrizovějším momentem byla pro Miloše situace, kdy stál v totálně rozkopaném bytě. "Tehdy jsem se fakt lekl, do čeho jsem se to vlastně pustil," řekl pro ŽivotvČesku Miloš. Ten chtěl původně jenom upravit koupelnu a zvětšit úložné prostory.

"Najednou mi došlo, že když už to dělám, tak to musím udělat z gruntu celé," dodal Gabčin miláček a vysvětlil, že tohle byl moment, kdy začal panikařit. Pak se ale Miloš pustil do práce, aby všechno zvládl ještě předtím, než jeho partnerka porodí.

Rádi si hrajeme s detaily

"Vstával jsem v 6 ráno, pracoval od 7 hodin a zažil jsem i dny, kdy jsem makal do půlnoci. Vše se stihlo za tři měsíce, ale musím říct, že to byl opravdu frmol," popsal napjaté chvíle s tím, že patří mezi velké puntíčkáře. Všechno chtěl mít proto přesně tak, jak si milenci předem vysnili.

Oba partneři prý mají v oblibě moderní industriální styl. "Gabča má hodně uměleckého ducha a oba dva si rádi hrajeme s detaily. Oba také tíhneme k takovému industriálnímu stylu, takže mně se třeba líbí, že jsme na stropě přiznali traverzu," liboval si Miloš.

Gábina je s Milošem šťastná, po jeho boku jenom září.