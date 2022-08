Soukalová o hrůzném manželství: Byla to manipulace, jako kdyby mě někdo vypnul

Zdroj: Profimedia

Gabriela Soukalová v životě rozhodně nemá na růžích ustláno. Hvězda biatlonu byla na vrcholu, zažila ovšem i strmé pády na dno. Kromě bolestivého rozvodu s Petrem Koukalem v minulosti bojovala s anorexií, bulimií a v nejtěžší chvilce přišla další rána osudu.

Gabriela Soukalová si prošla v životě peklem. Rozvod s bývalým manželem Petrem Koukalem stále není uzavřený a i když má bývalá biatlonistka zpět své rodné příjmení, s exmanželem se dodnes soudí o majetek.

Moderátorka Showtimu prý stále neví, zda se jí podaří vybojovat zpět alespoň alespoň část svého majetku, o který ji připravil Petr Koukal. "Jestli v něco věřím, tak to je spravedlnost. Ona přijde v nějaký formě, jestli to bude v soudní formě, nebo v nějaký jiný, uvidíme. Věřím, že vše je, jak má být. Vesmír to nějakým způsobem zařídí tak, ať je to spravedlivý," svěřila se nedávno extra.cz.

"Byla to z jeho strany manipulace. Nabývám postupně pocit, že za účelem obohacení se. Hlavně z hlediska financí. Dnes to cítím tak, jako by toho člověka ve mně někdo vypnul. Jako bych si záměrně nechtěla připouštět tu bolest a všechno, co jsem si v rámci toho vztahu musela prožít. Jako by ho zkrátka ze mě někdo vygumoval. Nemám v sobě takové to hořko v tom smyslu, že bych doma házela šipky na jeho fotky, to ne. První roky byly pro mě nepopsatelně hezké. Dokud jsem nepochopila tu jeho hru," tvrdí Gabriela o svém nevydařením manželství. Rozpad vztahu s chronickým lhářem ale nebyl pro Soukalovou zdaleka jedinou bolestivou ranou.

Onemocněla maminka, sestra i otec

"V porovnání s tím, čím jsem si prošla v předešlém vztahu je to nyní těžší. Protože pravda je taková, že dokud jsme zdraví, všechno ostatní je legrace. Vnímám toto období jako velkou životní školu. Je to bohužel tak, že maminka i sestra mají vážnou nemoc. Krátce po mém rozvodu onemocněla sestra, s vážnou nemocí se pere doteď. Poté onemocněla i maminka. A nemocný byl i táta. Bylo to velmi smutné období, které vlastně pořád trvá," rozplakala se Soukalová v rozhovoru pro Idnes.

Po náročném období se ale Gabriela opět postavila na nohy. Potkala Miloše Kadeřábka, se kterým má dceru Izabelu, a věří, že negativní zkušenosti ji leccos naučily.

"I když to bylo třeba dost negativní. Protože vím, že mi to zase dalo něco, co jsem předtím neuměla, nebo neměla. A naučilo mě to do jisté míry něco nového, co budu třeba potřebovat v budoucnu," uzavřela.

Soukalová je v současné době hlavně maminka na plný úvazek