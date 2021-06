Gabriela Soukalová promluvila o šestém měsíci těhotenství, z čeho má stres?

Bývalá profesionální biatlonistka Gabriela Soukalová je šťastně zadaná a brzy se stane maminkou. Požehnaný stav je pro ni nový a ledasco ji překvapuje. Třeba i to, že ji břicho pomalu přerůstá. Za chvíli prý přes rostoucí bříško přepadne.

Soukalová se už před časem vydala na dráhu moderátorky a sport se pro ni stal jenom koníčkem. V současné době provází pořadem o celebritách a těší na svoje první miminko.

Cestu do práce vždy dokáže vtipně okomentovat a ještě u toho prozradí, jak se momentálně cítí. „Mamina jde do akce! Držte mi palce, aby mě nepřevážilo panděro, prosím! Šestej měsíc je šestej měsíc,“ napsala Soukalová na sociálních sítích.

Z vyřčené nadsázky lze ale vyčíst i stres a obavy, aby bylo miminko v pořádku. Kromě strachu každé prvorodičky se Gábina jeví šťastná. Není to tak dlouho, co prozradila, že s partnerem čekají holčičku.

S partnerem čekají holčičku

Partner Miloš z toho má obrovskou radost. „Potěšilo ho to, dcerku si přál, protože to bude tatínkova holčička. Nejsme ale ten typ rodičů, kteří by lpěli na pohlaví miminka. Hlavně, ať jsme zdraví, to je nejdůležitější,“ prozradila webu super.cz.

Nejprve se rozhodovali, zda si pohlaví miminka vůbec mají nechat říct. „Dlouho jsme nad tím přemýšleli a říkali si, že by bylo fajn mít překvapení. Jenže když se pustíte do rekonstrukce bytu, tak chcete v rámci zařízení a výbavy tak nějak počítat s tím, co to bude. Praktičnost nakonec vyhrála nad překvapením,” dodala moderátorka.

Na Miloše pěje ódy

Na příchod nového člena rodiny se pečlivě připravuje. „Víceméně mám vybraný kočárek, který má barvu v odstínu červená paprika, která je teď trendy, ale je to spíše cihlově červená,” prozradila.

Přítele Miloše, se kterým je relativně krátce, si nemůže vynachválit. „Mám pocit, že je to jeden z lidí v mém okolí, kteří umí dobře naslouchat. Je velmi pozorný a strašně dobře vaří. A já miluju jídlo. Tím si mě hodně dostal, to mu nahrálo plusové body. Je to ten typ muže, který mě respektuje se všemi chybami, s tím, jaká jsem, což je obrovsky osvobozující,“ pěla na něj ódy Soukalová v pořadu Showtime.