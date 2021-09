Soukalová se rozloučila s prací a promluvila o panickém strachu!

Zdroj: Profimedia

Gabriela Soukalová prožila náročné dva roky. Ukončila svou kariéru biatlonistky a následně zažila bolestivý rozvod, který ještě není u konce. Z krize se sportovkyně dostala díky nástupu do pořadu Showtime, ten ale nyní kvůli pokročilému těhotenství musí na čas opustit. Co ke svému odchodu z TV budoucí maminka řekla?

Gabriela Soukalová se po ukončené kariéře biatlonistky pustila do zcela neznámých vod a rozhodla se zkusit štěstí jako moderátorka. S odstupem času budoucí maminka přiznává, že to pro ni byla veliká výzva.

"Poslední měsíce pro mě byly velkou školou. Rozhodla jsem se učit novým věcem a tak jsem přijala nabídku z TV Prima na moderování pořádku Showtime. V podstatě jsem se k tomu rozhodla, protože jsem měla už od dětství panický strach z vystupování na veřejnosti. Nevím proč to tak mám, ale snažím se v životě dělat přesně to z čeho mám největší strach a nebo se v tom ze začátku necítím dobře. Ve finále z takových věcí mám totiž největší radost, protože si uvědomím, že na takových úkolech nejvíc rostu," svěřila se Soukalová na Instagramu.

Ačkoliv diváci zprvu vystupování sportovkyně velice kritizovali, postupem času si na ni zvykli, nyní se ale se Soukalovou budou muset opět na čas rozloučit.

Soukalová poděkovala kolegům, kvůli těhotenství si dává po pár měsících v nové práci pauzu

"Tak dnes před mateřskou pauzou naposled. Říká se mi to vlastně trochu smutně. Mám za sebou několik krásných měsíců na které budu s radostí vzpomínat! Moc jsem si oblíbila celou řadu lidí, kteří jsou v podstatě takovým týmem TV Prima. Počínaje lidmi na recepci, stylisty v kostymérně, maskérkami a maskérem, lidmi z produkcí všech možných oddělení, kolegyněmi a kolegy moderátory, realizačním týmem, kameramany, lidmi z režie a konče vedením. Snad jsem na nikoho nezapomněla," poděkovala Gabriela Soukalová svým kolegům na sociální síti.

"Byl pro mě zážitek sledovat jak vše funguje, šlape a kolik lidí se na výsledku podílí. Všem bych chtěla moc poděkovat a říct, že mi bylo potěšením se k nim přidat i když jen na pár měsíců," dodala sportovkyně.

Na mateřské se ale aktivní Soukalová rozhodně dlouho zdržovat nehodlá a jakmile to bude možné, chce se k práci moderátorky vrátit.

Budoucí maminka plánuje rychláý návrat do práce

Moderování nebylo pro Gabrielu Soukalovou zrovna jednoduché, kvůli svému panickému strachu z vystupování prý často zažívala krušné chvilky.

"Někdy jsem ze sebe měla v moderování lepší pocit a jindy zas jako před pár lety, když jsem nechala hůlky někde na trati. Občas to byly krušné chvíle nejen pro mě, ale určitě pro všechny, kteří se na pořadu Showtime podílí. Důležité pro mě bylo jet stále dál s pílí a na ten pomyslný start si stoupnout znovu ať se děje co se děje. To se povedlo," bilancuje budoucí maminka.

Soukalová se chce po porodu vrátit do práce co nejdříve. "Snad mi mateřské povinnosti dovolí brzký návrat," uzavřela.

Gabriela Soukalová každým dnem přivede na svět dceru, kterou má s přítelem Milošem.