Gabriela Soukalová si prošla peklem: Petr Koukal se po skandálu vypařil ze světa

Zdroj: Profimedia

Gabriela Soukalová je šťastnou maminkou téměř roční dcery Izabely a mateřství i vztah s partnerem Milošem Kadeřábkem si velice užívá. Bývalá biatlonistka má ovšem za sebou velice temné období, kdy podlehla důvěře a bývalý manžel ji připravil téměř o vše. Od té doby jako by se po Petru Koukalovi slehla zem.

Gabriela Soukalová s Petrem Koukalem působili jako ideální pár. Po šesti letech ale přišla pro bývalou biatlonistku studená sprcha. Gabriela zjistila, že ji manžel nejen podváděl s jinými ženami, ale také potají čerpal finance z jejího účtu, takže veškeré vydělané miliony sportem zmizely jako pára nad hrncem.

Soukalová byla na začátku vztahu do Koukala natolik zamilovaná, že dokonce upustila od předmanželské smlouvy, díky čemuž nakonec přišla o vše.

"V momentu, kdy jsem s takovou smlouvou přišla, se Petr nejprve několikrát omlouval ze schůzek s právníkem z různých malicherných důvodů a nakonec doma brečel, že nás chci rozdělovat, a to jsme se ještě nevzali. Vždycky věděl, jak to na mě nahrát, abych mu věřila," svěřila se před časem v rozhovoru pro Ona Dnes. Koukal po rozchodu zablokoval své manželce přístup do domu a dodnes se řeší jeho podezřelé odvádění peněz z účtu hvězdné sportovkyně.

Podvody i krádeže od nejbližší osoby

"Manžel mě také podváděl, stejně jako všechny svoje partnerky. To bych ještě asi dokázala zvládnout, ale pak přišly pochybnosti o tom, kam odešla spousta mých finančních prostředků z účtů nebo ze společných investic… Spousta transakcí se určitě vyjasní, až se nám podaří získat kompletní výpisy všech jeho účtů, které do dnešního dne neodevzdal. Nikdy bych nečekala něco takového od člena nejbližší rodiny. Je to pro mě velká škola. Rozhodně jsem si jistá, že tak důvěřivá už nebudu," přiznala před časem Gabriela Soukalová, že případ ohledně odcizených financí stále není dořešený.

Další podezřelé finanční úniky spojené se jménem Koukala se navíc řešily i v badmintonovém svazu, kam se dostal sportovec na vedoucí pozici. Předseda dozorčí rady svazu Karel Reichman ho obvinil z toho, že měl údajně čerpat finance z nesprávně schváleného rozpočtu. Také například v rozhovoru pro Expres tvrdil, že Koukal chce svaz ovládnout a obklopuje se pouze lidmi, kteří mu jsou bezvýhradně loajální.

Ačkoliv sportovec po tomto obvinění dokázal obhájit svůj mandát, pár měsíců poté dobrovolně z funkce odstoupil a od té doby o něm není vidu ani slechu. S novináři nekomunikuje a stáhl se z očí veřejnosti, nejspíš aby na sebe příliš neupozorňoval. Koukal navíc není aktivní ani na sociálních sítích, kde s fanoušky komunikoval naposledy před dvěma lety. Co ale stojí za jeho záhadným zmizením z mediálního světa, zůstává tajemstvím.

Soukalová po rozvodu opět našla štěstí