Gabrielu Soukalovou stál miliony, teď Koukal vyhlíží zlato vedle mladých nadějí

Petr Koukal připravil svou bývalou manželku Gabrielu Soukalovou o veškerý majetek i naspořené finance. Kdo by ale čekal, že za své činy skončil sportovec ve vězení, je na omylu. Koukal se nyní věnuje mladým badmintonistkám a svou temnou minulost evidentně hodil za hlavu.

Petr Koukal a Gabriela Soukalová působili jako ideální pár. Po letech spokojeného manželství ale najednou známá sportovkyně oznámila rozchod, což veřejnost šokovalo.

Ještě větším překvapení bylo pro fanoušky páru přiznání Soukalové, která veřejně prohlásila, že ji manžel okradl nejen o společný majetek, střechu nad hlavou, ale i miliony korun, které měla na svém účtě.

„Vypadá to, že Gábina byla hlavně Koukalovým projektem na peníze. To bude podrobně popsáno v dalším trestním oznámení. V tuto chvíli bych ho stručně označil jako velmi podezřelé, když úspěšná Gabriela vnesla do společné kasy desítky milionů, a aniž by peníze utrácela, zůstala prakticky bez nich. A ještě splácí společné dluhy. Jak to zatím vypadá, Petr Koukal prakticky vyváděl majetek, respektive peníze ze společného jmění manželů a nakládal s nimi bez souhlasu Gabriely Soukalové," řekl loni v rozhovoru pro Blesk právník badmintonistky JUDr. Miroslav Antl. Soud ale podle všeho dodnes kauzu neuzavřel, a tak si Koukal dál užívá svobody a navíc opět rozjel kariéru jako trenér.

Věnuje se mladým sportovkyním

Petr Koukal se v minulosti třikrát zúčastnil olympijských her a roky sbíral zkušenosti v nejlepších badmintonových centrech Evropy i Asie. Nyní bývalý sportovec pomáhá dalším v cestě za jejich velkým snem. "Věřím, že spolupráce bude končit olympijskou medailí," řekl Isportu s tím, že juniorky Petra Maixnerová a Barbora Bursová patří mezi největší domácí naděje.

"Mohou český badminton dostat na světovou úroveň. Nejvíc mě baví jejich zápal, který mi chyběl u jiných reprezentantů," tvrdí Koukal.

"Ptají se mě, co si myslím o jejich hře, jsou hodně zvídavé. To společně s dalšími aspekty jejich osobností a nadšení pro sport mi dává naději, že když budou mít správné vedení, mohou se i v dospělosti profilovat natolik úspěšně, jako nyní v mládežnických kategoriích," chlubí se bývalý olympionik.

Koukal prý touží hráčky vytáhnout až na samý sportovní vrchol. "Spolupráce je dlouhodobě naplánovaná tak, že bude končit olympijskou medailí. Představuji si, jak se to jednou jedné z nich – nebo oběma – povede. Do té doby máme ale spoustu dílčích cílů: třeba juniorské i dospělé mistrovství Evropy," dodal bývalý manžel Gabriely Soukalové. Ještě loni se přitom spekulovalo o výši trestu pro Koukala, který měl dostat za spáchané podvody na svou exmanželku až deset let natvrdo.

