Koukal byl jako pijavice: Soukalové ukradl jmění, pak ji vyhnal z domu

Krásná moderátorka a bývalá biatlonistka Gabriela Soukalová sice v současné době prožívá radostné období společně se svým partnerem a dcerou. Byly ale doby, kdy si sáhla na absolutní dno. Manželství i následný rozvod s Petrem Koukalem pro ni byly očistcem. A nestály ji jen nervy, ale také pořádný balík peněz.

Když se Gabriela Soukalová v roce 2016 provdala za Petra Koukala po dvou letech známosti, na české scéně se zrodil jeden z nejkrásnějších a také alespoň na pohled nejšťastnějších manželských párů. Soukalová byla do Koukala natolik zamilovaná, že po něm nakonec ani nechtěla, aby s ní uzavřel předmanželskou smlouvu. A to byla ta největší chyba. Byla to totiž právě biatlonistka, kdo do rodinné kasy přispíval svými milionovými výdělky. A Koukal si manželčiny peníze dosyta užíval bez jejího vědomí.

Bez peněz i střechy nad hlavou

„Vypadá to, že Gábina byla hlavně Koukalovým projektem na peníze. To bude podrobně popsáno v dalším trestním oznámení. V tuto chvíli bych ho stručně označil jako velmi podezřelé, když úspěšná Gabriela vnesla do společné kasy desítky milionů, a aniž by peníze utrácela, zůstala prakticky bez nich. A ještě splácí společné dluhy,” uvedl před časem pro Blesk advokát Soukalové JUDr. Miroslav Antl.

„Jak to zatím vypadá, Petr Koukal prakticky vyváděl majetek, respektive peníze ze společného jmění manželů a nakládal s nimi bez souhlasu Gabriely Soukalové,” dodal ještě. Kromě toho, že moderátorku Koukal připravoval o peníze, jí měl být rovněž mnohokrát nevěrný.

Manipulace a sprostá hra

Gabriela Soukalová si dnes vyčítá spoustu signálů, které kdysi přehlížela a na základě kterých mohla rychle pochopit, o co jejímu manželovi šlo. „Předejít se tomu dalo. Když je ale člověk zamilovaný, nechce slyšet a vidět nic negativního,” uvedla v pořadu povídej a dodala, že je čím dál tím víc přesvědčená o tom, že s ní manžel jen manipuloval, aby se mohl zmocňovat jejích peněz. A když pak konečně bouchla do stolu, ještě ji vyhodil z domu, který sama zaplatila.

Soukalová však věří ve spravedlnost a doufá, že se ještě vše obrátí k lepšímu. Přestože jsou manželé už nějakou dobu rozvedeni, stále nevyřešili otázku rozdělení majetku.