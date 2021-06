Sázka jí nevyšla: Gabriela Soukalová prozradila pohlaví miminka a prohrála

Moderátorka a bývalá biatlonistka Gabriela Soukalová je štěstím bez sebe. Před několika týdny prozradila, že se s partnerem brzy dočkají miminka. Nyní už znají i pohlaví. Informace to byla pro půvabnou moderátorku nečekaná. Byla totiž přesvědčená o pravém opaku!

Momentálně prochází rozvodovým řízením se svým stále ještě manželem Petrem Koukalem. I když takové situace nepatří k těm nepříznivějším, moderátorka Gabriela Soukalová má hned několik důvodů k radosti. Po svém boku má nového partnera Miloše, vedle kterého září štěstím. Na přelomu února a března, tedy jen několik málo týdnů poté, co světu Miloše představila, přišla s další novinou. Oznámila, že je těhotná.

Sázku prohrála

Nyní už pár ví i pohlaví svého potomka. Než se ale tuto informaci dozvěděli, každý měl svůj tip. „Sázela jsem na svou intuici a vsadila se s mým chlapcem, že čekám na tuty kluka,” uvedla moderátorka podle webu stars24.cz v reportáži pro CNN Prima News. Pár okamžiků na to však prozradila, že se dočkají holčičky. Sami ještě prý neví, jak ji pojmenují. Několik jmen ale přece jen už vymyšlených mají.

Gabriela webu super.cz prozradila i to, jak její partner reagoval na zprávu, že budou mít holčičku. „Potěšilo ho to, dcerku si přál, protože to bude tatínkova holčička. Nejsme ale ten typ rodičů, kteří by lpěli na pohlaví miminka. Hlavně, ať jsme zdraví, to je nejdůležitější,” řekla ještě.

Původně chtěli překvapení

Spousta rodičů si nenechá pohlaví svého nenarozeného miminka prozradit, aby u porodu zažili překvapení. I o tom se nastávající rodiče bavili, nakonec se ale rozhodli jinak. „Dlouho jsme nad tím přemýšleli a říkali si, že by bylo fajn mít překvapení. Jenže když se pustíte do rekonstrukce bytu, tak chcete v rámci zařízení a výbavy tak nějak počítat s tím, co to bude. Praktičnost nakonec vyhrála nad překvapením,” dodala ještě půvabná moderátorka.

Gabriela je momentálně v šestém měsíci těhotenství, a tak se už pomalu na příchod holčičky připravuje. „Víceméně mám vybraný kočárek, který má barvu v odstínu červená paprika, která je teď trendy, ale je to spíše cihlově červená,” řekla na závěr.

Na miminko se dvojice moc těší:

