Gabriela Soukalová přišla o vše: Před porodem rekonstrukce bytu pro miminko!

Gabriela Koukalová díky své naivitě přišla v manželství s Petrem Koukalem o desítky milionů, které za svou kariéru biatlonistky vydělala. Budoucí maminka se ale nevzdává a s přítele Milošem se pár měsíců před porodem pustila do zvelebování jejich hnízdečka lásky!

Gabriela Soukalová byla slepě zamilovaná a proto před svatbou s Petrem Koukalem netrvala na podepsání předmanželské smlouvy.

To se ale bývalé vrcholové sportovkyni nevyplatilo, její manžel totiž celou dobu jejich vztahu nenápadně čerpal miliony z jejího účtu a až když se rozešli, zjistila Gabriela, že je na mizině.

Jakmile Soukalové začaly docházet všechny souvislosti, předala celou věc svému právníkovi a nyní je vše v rukou hospodářské kriminálky. Policisté mají za úkol vyšetřit podivné transakce a koupě nemovitostí ze strany Petra Koukala. Koukalovi sice postavili společný dům, který byl financován z peněz biatlonistky, přesto ho ale musela po rozchodu opustit.

Soukalovou čeká drsný soud o majetek

Gabriela Soukalová se chystá u soudu doložit, že stavbu domu financovala hlavně ze svých peněz. Koukal pak jednoho dne v tichosti vyměnil zámky i přístupové kódy a ona zůstala bez střechy nad hlavou.

Badmintonista si navíc za bizarních okolností 12 dní po rozvodu koupil nemovitost za 4,1 milionu korun, kterou obratem prodal za bezmála 13 milionů.

Gábina Soukalová se po seznámení s novým partnerem Milošem Kadeřábkem nastěhovala do malého bytu v centru Berouna, který sousedí s hernou. Jelikož jí finanční situace stále nedovoluje pořídit si lepší bydlení, rozhodla se svůj nový domov před porodem zrekonstruovat.

Budoucí maminka se pár týdnů před porodem pustila do rekonstrukce

"Zatím se snažíme vyřešit prostor uvnitř tak, aby vyhovoval našim potřebám do budoucna. Interiér plánujeme ladit do světlých odstínů, aby byl vzdušný a prosvětlený, a chceme použít co nejvíc přírodních materiálů," prozradila Expresu Gabriela Koukalová.

Moderátorka Showtime má jasnou představu i o dětském pokojíčku. "Pokojíček pro miminko budeme ladit do neutrálních barev. A to i navzdory tomu, že už víme pohlaví. Jsme moc rádi, že nám ho vybaví Trendy Baby, věříme, že výsledek bude krásný a všichni se tam budeme cítit dobře," těší se budoucí maminka.

Soukalová ale stále doufá, že se jí podaří u soudu prokázat pravdu a bude se moct i se svým dítětem a aktuálním partnerem Milošem, vrátit do svého domu. Jak kauza dopadne ale ukáží až budoucí měsíce.