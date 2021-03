Gabriela Soukalová: Změna příjmení a těhotenství, hvězda biatlonu září štěstím!

Gabriela Koukalová (dříve Soukalová) teprve nedávno veřejnosti představila svého nového přítele Miloše a nyní přišla s další šťastnou novinkou. Bývalý biatlonistka čeká svého prvního potomka. Miminko prý neplánovala, ale je ohromně šťastná.

Gabriela Soukalová řeší poslední měsíce velmi nepříjemné záležitosti. Sportovkyně doufala, že rozvod s Petrem Koukalem bude probíhat v přátelském duchu, nedávno ale zjistila, že zůstala bez financí!

Koukal měl podle jejích slov vyměnit kódy od alarmu a ona už neměla přístup ani ke svým osobním věcem. Poté nechala udělat finanční audit a zjistila, že ji manžel potají okrádal.



"Šokovalo mě zjištění, že exmanžel půjčoval v době manželství milionové částky fyzické osobě, navíc za velmi překvapivých podmínek. Neměla jsem o tom tušení, přitom vám asi nemusím říkat, z jakých prostředků tyto peníze půjčoval. Vlastně to, že mi nechal pasiva, zatímco on využíval aktiva a pobíral v klidu nájmy z bytů, které si nechal posílat výhradně na své účty, byla pro mě poslední kapka. Začátky po odchodu z předchozího vztahu byly opravdu těžké. Jednou jsem si musela půjčit peníze od rodičů, abych vše zvládla. Dnes už jsem se naštěstí trochu stabilizovala," popsala nedávno v rozhovoru pro Expres Gabriela Soukalová.

Luxusní vila za miliony spadla do společného jmění manželů

Petr Koukal díky sňatku s Gabrielou skutečně polepšil. Úspěšná biatlonistka si za svou kariéru vydělal miliony korun, zatímco její manžel, podle specializovaného webu Tournamentsoftware.com, si badmintonem přišel na pouhých 300 tisíc korun.

Manželé si nejdříve si v Hořovicích koupili stavební parcelu o velikosti 5690 metrů čtverečních, v hodnotě přibližně 10 milionů korun, na které si za dalších přibližně 25 až 30 milionů postavili dům. Do společného jmění manželů spadla i chalupa v Bedřichově, kterou před třemi lety Koukalová pořídila pro své rodiče. Boj o majetek, který Soukalovou čeká, bude proto ještě velmi náročný.

Na nevydařené manželství a náročný rozvod s Petrem Koukalem pomáhá bývalé sportovkyni zapomenout její nová láska. Přítel Miloš je pro Gabrielou velikou oporou a nedávno se pochlubila, že plánují společnou budoucnost. To ale nečekala, že krátce poté otěhotní.

Gabriela Koukalová bude znovu Soukalová, začíná nový život

Za svým manželstvím s Petrem Koukalem se rozhodla Gabriela Koukalová udělat tlustou čáru. Bývalá biatlonistka se proto vrací ke svém dívčímu příjmení a bude Soukalová. "Jako Gabriela Koukalová jsem uzavřela minulost a jako Gabriela Soukalová začínám žít nový, spokojenější život, s dalšími výzvami, které osud přinese. Jednom vím jistě, nudit se nebudu," prozradila.

A to nebyla jediná novinka, kterou oznámila v pořadu Nový den. "Je to docela čerstvé. Čekáme malý přírůstek. Byla jsem docela překvapená, nebyl to krok, který bychom nějakým způsobem plánovali. Ale jsem ráda, protože rodina je můj velký sen. Stejně reagoval můj přítel. Byl ohromně dojatý. A máme spoustu pozitivních reakcí i z okolí. Myslím, že nám to lidé opravdu přejí," řekla budoucí maminka Liboru Boučkovi.

Kolegům z pořadu Showtime se moderátorka prý musela svěřit hlavně kvůli rostoucímu bříšku. "Na Primě jsem musela barvu přiznat v momentě, kdy hlavní kostymér dostal zákaz oblékat mě na vysílání do lahvově zelených šatů s tím, že mi dělají velké břicho," říká Koukalová, která se na novou životní roli velice těší. K těhotenství velmi gratulujeme a přejeme hodně zdraví.