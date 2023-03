Soukalová se odhodlala k zásadnímu kroku, tohle Koukala úplně zničí

Zdroj: Profimedia

Gabriela Soukalová před nedávnem dala výpověď z TV Prima, kde moderovala pořad Showtime. Bývalá hvězda biatlonu tímto rozhodnutím překvapila nejen diváky, ale i samotné vedení televize, které s ní do budoucna počítalo. Unáhlený krok ale nakonec otevřel Soukalové úplně nové pracovní možnosti, ze kterých je naprosto nadšená. Posléze přišla také s čerstvou novinkou ze svého života.

Gabriela Soukalová se rozhodla z TV Prima odejít na základě množících se článků, které naznačovaly, že bude muset pozici moderátorky Showtimu opustit kvůli Gabriele Laškové. To bývalou sportovkyni vytočilo natolik, že dala ze dne na den výpověď.

"Ahoj kamarádi, včera jsem se dočetla v médiích, že odcházím z TV Prima. Nechci tady rozebírat, že si myslím, že by bylo slušné, abych se to od svých nadřízených dozvěděla jako první. To, co vám chci ale sdělit, je fakt, že moje setrvání na TV Prima je aktuálně závislé na rozhodnutí mojí kolegyně Gabči Laškové, zda bude chtít z hlavních zpráv přejít na místo moderátorky pořádu Showtime. V návaznosti na vzniklou situaci, ve které se necítím úplně komfortně, jsem se rozhodla, že první krok udělám já a odejdu," napsala Soukalová na svůj Instagram.

Gabriela ale dlouho bez práce nezůstala a po odchodu z televize se jí ihned začaly hrnout nové nabídky a na jednu z nich už dokonce Soukalová kývla.

Film vyjde příští rok

"V moderování Showtime už jsem se dlouhodobě necítila, sama ani příliš nesleduji dění v showbyznysu. Lépe a přirozeněji bych se cítila při moderování v nějakém sportovním odvětví," přiznala Gabriela Soukalová v rozhovoru pro Blesk.

"Teď už nějaké nabídky přišly, jednu jsem přijala. Tento týden budu moderovat světový pohár v biatlonu," pochlubila se hvězda biatlonu. Kromě toho aktuálně Gabriela natáčí autobiografický film o sobě a své kariéře.

"Doufám, že skrze svůj příběh dokážu také namotivovat další lidi a třeba někomu z nich/vás pomoct vstát, až to bude potřeba. Neměla jsem možnost se rozloučit s vámi (v návaznosti na zdravotní problémy během konce kariéry), kteří jste mi fandili, když jsem závodila a ani tohle období nějak hezky uzavřít. Chci vám proto poděkovat aspoň skrze tento snímek, který se objeví na filmovém plátně už příští rok. Sdílím první ochutnávku v podobě plakátu," napsala krásná sportovkyně na svém Instagramu. "Teď už se natáčení blíží ke konci. Když jsem dostala tuto nabídku, váhala jsem asi 2 vteřiny. Ale trvalo minimálně několik týdnů, než jsem se otevřela. Ten příběh není jen zfilmovaná kniha, jsou tam i věci z kariéry, které jsem nikdy nikomu neřekla," doplnila Soukalová.

Dost možná bude ve filmu ukázán i její toxický vztah s exmanželem Petrem Koukalem, který jí stál po celou dobu sportovní kariéry po boku. Bohužel jí nebyl oporou, nýbrž přítěží, což ona sama dlouho netušila. Koukal ji v průběhu vztahu podváděl a obíral o majetek. Za předpokladu, že to ve snímku uvidí, jistě ho to nepotěší. Za kladného hrdinu totiž bude jen sotva.

