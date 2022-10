Soukalová přežila krutou noc v horách díky fyzičce, partner se bál nejhoršího

Zdroj: Profimedia

Noc hrůzy plnou temných myšlenek prožil partner Gabriely Soukalové, Miloš Kadeřábek. Bývalá biatlonistka totiž zabloudila v Alpách a byla celou noc nezvěstná. Nakonec se záchranářům podařilo vyčerpanou sportovkyni nalézt druhý den ráno, Kadeřábek ale tento den bude mít navždy vrytý do paměti, jelikož si myslel, že svou milovanou už nikdy neuvidí.

Gabriela Soukalová se dostala do skutečně nepříjemné situace, když se rozhodla sama vyrazit na horskou túru a nemohla najít cestu zpět. Biatlonová hvězda musela nakonec v horách přežít celou noc, jelikož ji záchranná služba dříve nenašla.

"Takže jsem si tam našla místo v závětří a vylezla jsem kvůli zvěři výš nad břeh. Snažila jsem se i pomocí cvičení, abych neztrácela tělesnou teplotu, abych v tom mrazu byla schopná přežít," popsala Gabriela v rozhovoru pro CNN Prima NEWS.

Soukalová pak čekala do rána na záchranáře, ti ji ale hledali na špatných místech, a proto musela vylézt na obří skálu. "Říkala jsem si, že to snad je osud, že si mě tam ty hory chtějí nechat, ale jsem ráda, že mám za sebou tolik let tréninku a takovou fyzičku, protože jinak by to bylo hodně náročný, všechny ty zkoušky zvládnout," přiznala Soukalová, že kdyby nebyla trénovanou sportovkyní, mohlo vše dopadnout tragicky. Mezitím na Gabrielu čekal partner Miloš Kadeřábek s jejich dcerou Izabelou, který z pochopitelných důvodů chvilkami propadal panice.

Nikdy jsem si nesáhl na větší dno

Ačkoliv pro Gabrielu Soukalovou byla noc v divočině velice náročná, ještě větší beznaději propadal její partner Miloš Kadeřábek, který dlouhé hodiny čekal na dobré zprávy. "Nikdy jsem si asi nesáhl na větší dno než ten večer, co se to celé odehrávalo. Jediné, co se mi honilo hlavou, bylo to, že jsem se jí snažil posílat nějak energii. Věřil jsem, že to dá, je to velká bojovnice, a že to zvládne. Ale ten pocit, když jsem měl ještě na starost hlídání, měl jsem celou dobu dcerku s sebou, takže to bylo dost náročné," svěřil se Miloš Showtimu.

Kadeřábek celou dobu komunikoval s horskou službou i policisty a dokonce se snažil mluvit italsky, ačkoliv umí pouze základy. "Nevěřil jsem tomu, kolik slovíček znám a co jsem ze sebe dokázal dostat, asi jsem taky zapnul nějaký nouzový režim a snažil se udělat maximum," říká Kadeřábek. I když své partnerce maximálně věřil, v hlavě mu běhaly i tragické scénáře.

Byl jsem rád, že ji vidím živou

"Přicházela myšlenka, že mohla někde upadnout, bouchnout se do hlavy a někde tam leží, ale rychle jsem se to snažil vytěsnit z hlavy, že to tak není, že je to bojovnice a dá to. Nikdy jsem se o nikoho tolik nebál, jako o ni," tvrdí partner Gabriely Soukalové.

Kadeřábek pak při dojemném shledání se svou ženou propukl v radostný pláč. "Byl to pocit radosti, dojetí a štěstí, že se to povedlo. Já jsem brečel dojetím a byl rád, že ji vidím živou. Jak jsem říkal, přes tu noc mi přicházely myšlenky, že už ji nikdy neuvidím, a to bylo zničující, úplně mi to trhalo srdce zevnitř, protože mi to asi taky ukázalo, jak moc tu holku miluji," uzavřel Miloš, který už rozhodně svou milovanou Gabrielu nikdy samotnou do hor nepustí.

Horská turistika je koníčkem Soukalové, poslední výlet ale mohl dopadnout tragicky