„Barbie“ Gabriella Jiráčková má nový hit. Vznikl na popud Volodymyra Zelenského

Zdroj: Instagram

Česká zpěvačka Gabriella Jiráčková, známá spíše jako česká Barbie, má novou písničku. A jak přiznala, vznikla i díky slovům ukrajinského prezidente Volodymyra Zelenského.

Česká Barbie čeří vody české hudby. Svou nejnovější skladbou totiž vzdala poctu lidem trpícím válkou na Ukrajině. Právě válka na Ukrajině a utrpení s ní spojené totiž vedly k tomu, že se česká Barbie vrátila ke kariéře zpěvačky dříve, než plánovala.

Nemohla jsem nevyslyšet poselství ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, které pronesl k umělcům při předávání letošních cen Grammy: Naplňte ticho vaší hudbou. Naplňte ho dnes, abyste vyprávěli náš příběh,“ svěřila se. „Podporujte nás jakýmkoliv způsobem, jakým můžete. Jakkoli, ale nebuďte zticha!. A tak jsem se rozhodla píseň zveřejnit.“

Jiráčková podle všeho (správně) věří, že tvorbou o válce může upozornit na utrpení lidí, kteří jsou jí postiženi. A možná i inspirovat ke změně. Zpěvačka má hluboký smysl pro soucit a empatii a doufá, že její píseň dokáže zprostředkovat emocionální daň, kterou si válka vybírá na jednotlivcích i komunitách.

Nápad na píseň přišel se začátkem války

Citově zabarvený song je plný emocí, což ostatně vysvětlují okolnosti jeho vzniku. Nápad na novou píseň totiž přišel v den, kdy začala ruská invaze na Ukrajinu. „24. 2. 2022 mi přišla od kamarádky módní návrhářky z Kyjeva mrazivá zpráva: Otče náš, jenž jsi na nebesích, odpusť nám naše viny a zbav nás všeho zlého. Padají bomby!“ popsala své zprostředkované zděšení Jiráčková, které ještě kamarádka připsala: „Jsem doma s maminkou na sídlišti v sedmém patře. My nemáme kam utéct.“

Pak už věci nabraly rychlý spád. Vnitřní pnutí vyjádřit bolest a beznaděj nad nečekanou tragédií války musela ze sebe Jiráčková dostat ve studiu. A vznikla tak píseň „Where the sun has gone“.

Strašlivý pocit bezpráví, popisuje česká Barbie

„Věnovala jsem ji k 77. výročí konce 2. světové války a ke Dni matek nebohé Ukrajině a všem, na kterých je dnes páchán ten strašlivý zločin bezpráví,“ vysvětlila Jiráčková v rozhovoru pro kafe.cz.

„Najednou jsem si uvědomila, jak je vlastně ten Kyjev sakra blízko! Se slzami v očích a z hlubokého zármutku nad tím, jak těžké je dovolat se v takový okamžik pomoci, když mocným selže rozum, jsme ještě ten den spolu s mými přáteli a skvělými hudebníky Niou a Fillipianem tuto "kyjevskou modlitbu" zhudebnili. A tak vznikla skladba Where the sun has gone,“ uzavřela.