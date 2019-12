Gary Rhodes zemřel na krvácení do mozku, říká rodina

Talentovaný kuchař Rhodos se narodil v jihovýchodním Londýně, vyrostl v Kentu, pak se pustil do své kariéry a trénoval na vysoké škole v Thanetu. Pro svou rodinu vařil už od 13 let, protože se jeho matka v té době vrátila do práce sekretářky.



Časem se stal šéfkuchařem v hotelu Castle v Tauntonu, kde ve věku 26 let získal svou první michelinskou hvězdu. Vrátil se do Londýna, aby se stal šéfkuchařem v renomovaném podniku Mayfair. Uspěl. Nakonec založil několik restaurací, včetně Rhodese a Co, a otevřel první zahraniční podnik v roce 2004.