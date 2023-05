Lucie Gelemová na oslavě Slováčka: Slova o společných chvílích se záhadným mužem

Zdroj: Profimedia

Byla to včera oslava se vším všudy. Na koncertu k osmdesátinám skladatele, muzikanta a dirigenta Felixe Slováčka v pražské Lucerně to žilo a mejdan to byl hodně vydařený. Kromě skvělého koncertu a následné party připravil oslavenec účastníkům jedno docela nečekané překvapení. Samozřejmě po jeho boku byla manželka Dáda, ale nechyběla ani jeho bývalá přítelkyně Lucie Gelemová.

„Nevím, proč to pro někoho mohlo být překvapení. Myslím si, že lidé by neměli být, ať už z jakéhokoli důvodu, nepřátelé. Něco jsme prožili, něco proběhlo a něco skončilo, to alespoň pro mne neznamená, že budu po zbytek života zasmušilá a nešťastná. Felix mne prostě a jednoduše na jeho oslavu pozval a já ráda přijala. Byla to skvělá oslava a jsem ráda, že nepanuje mezi námi nic, coby dobré vztahy rušilo.“

Jak jsme viděli, dokladem toho byly i vaše úsměvy a viditelná pohoda. Milenecký vztah odvál čas, a jak jsme viděli, staral se o vaši dobrou náladu i doprovod. Takže Lucko, s pravdou ven, je to nový přítel?

„Ale kdepak. Není to přítel ve slova smyslu, jak asi myslíte vy, ale jinak je to kamarád a člověk, s nímž mám a určitě i budu mít do budoucna přeci jen něco společného (úsměv). Takže se seznamte, je to malíř Václav Bednář, s nímž jsme navázala spolupráci a to, co vidíte na nás, tedy tohle pestré oblečení, je naším společným dílem a rozhodně ne posledním.“

Dobrá, dobrá, je to tedy kamarád a kolega, ale přeci jen, krásná a šikovná žena by určitě potřebovala mít na blízku rameno, na němž se muže třeba vybrečet nebo se i smát.

„To je možná pravda, ovšem nic podobného zatím nehrozí (úsměv). Jsem v pohodě a vyskytne-li se někdo za den, týden nebo rok a přeskočí-li ona pověstná jiskra, tak proč se bránit. Teď momentálně, jak se říká, nikdo nikde není, takže to nechme budoucnu. Čas ukáže. Rozhodně ale nic nehrotím. Jsem, jak říkám, spokojená s tím co je a tak tu zatím zůstane. A dost už pátrání v mém soukromí, jsme tu abychom se bavili a to je momentálně to nejdůležitější.“