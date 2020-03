BYDLENÍ CELEBRIT: Muzikálová diva Míša Gemrotová Šípu ukázala ložnici i koupelnu

Známá muzikálová zpěvačka Míša Gemrotová se nerada dělí o své soukromí. Dokonce i sociální sítě dost omezila a nechce lidi brát tam, kde chce být jen sama se sebou nebo se snoubencem Sašou Kopkou. Známí partneři ale pro Šíp udělali výjimku a vzali nás do svého hnízdečka lásky.

Hvězda muzikálů Fantom opery či Plesu upírů se doma moc často nevyskytuje, protože buď zkouší, nebo ráda jezdí za rodiči do domečku, který mají v Dobřichovicích. Ale i tak svou domácnost udržuje naprosto uklizenou a vše má své místo.

Natáčení pro Šíp byl dokonce přítomen i Míšin partner Saša Kopka, který se nerad fotí, chodí do společnosti a prostě se nějak vystavuje. Ale při live streamu byla taková pohodová atmosféra, že i houslový virtuóz se osmělil a nechal se jak vyfotit, tak i něco řekl do kamery.

Byt kousek od centra Prahy mají snoubenci sice pronajatý, ale mají ho tak útulný, že se tam hned cítíte jako doma. „Teď je velmi špatná doba si brát hypotéku. Ceny bytů jsou strašně vysoko a ty podmínky, aby vám vůbec hypotéku dali, jsou naprosto šílené. Zvlášť pro někoho, kdo je na volné noze jako já,“ rozpovídala se pro Šíp krásná Míša.

Sama by jednou chtěla někde baráček. „Přála bych si domeček někde za Prahou, nejlépe u vlakové zastávky, abych mohla být za chvíli v centru. Ale zatím jen tak koukáme, i ty pozemky jsou opravdu drahé. Ale v tomto bytě nemůžeme zůstat do nekonečna, já to vím. Hlavně, když přijdou děti, chtělo by to něco většího,“ řekla muzikálová diva.

Ale i tak byla hrdá na to, jak si mezonetový byt zařídili. „Já miluju andělíčky, takže jsou všude, a pak také dary od přátel a rodiny. Je to trošku horší s tím prachem, ale já jsem na ten úklid pedant, takže si to vše uklidím,“ dodala se smíchem Míša.

Ta nás vzala do všech místností krásného bytu s terasou, kde pořádají pro přátelé různé večírky. Jsou oba společenští, rádi si dají dobré jídlo i vínko, což jim byt umožňuje. A ještě s výhledem na Prahu. Jestli se chcete podívat, jak zpěvačka bydlí, koukněte se do fotogalerii, kde jsou jak fotky, tak i video s Míšiným výkladem.