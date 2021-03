Zemřel Geoffrey Scott, hvězda Dynastie a Dallasu: Bylo mu 79 let

Dlouhou dobu ho sužovala Parkinsonova choroba, statečně se s ní však pral. Nakonec ale nemoc nad jeho životem zvítězila. Herec Geoffrey Scott zemřel ve věku 79 let. Stalo se tak jen den po jeho narozeninách.

Jeho tvář lidé znali hlavně díky rolím v nejrůznějších populárních seriálech, jako byly například Dynastie či Temné stíny. Geoffrey Scott se ovšem objevoval i v mnoha reklamách. Za zmínku stojí například spot pro značku cigaret Marlboro či deodorant Old Spice. Na vrcholu své kariéry byla hlavně v 80. letech minulého století.

Pohledný mládenec si podmanil televizní obrazovky

Geoffrey Scott se narodil 22. února 1942 v Los Angeles. Již od dětství tak měl k filmovému průmyslu velmi blízko. Přestože byl velmi pohledný, měl delší dobu problémy na sebe upozornit a získat nějakou větší roli. Objevoval se však v nejrůznějších reklamách. Do povědomí širší veřejnosti se dostal v sedmdesátých letech v seriálu Temné stíny, zlom ale přišel o pár let později, píše The Hollywood Reporter.

Seriál Dynastie se stal v 80. letech po celých Spojených státech absolutním hitem. Kdokoliv v něm hrál, se nesmazatelně zapsal do paměti diváků, a tak je více než jasné, že musel být Geoffrey u vytržení, když byl do seriálu obsazen. Postava Marka Jenningse, kterou herec ztvárňoval ve dvou sezónách, mu přinesla miliony fanoušků a obdivovatelů. Geoffrey se dále objevoval v epizodních rolích v dalších seriálech. V roce 1986 si zahrál po boku herečky Jane Fonda ve filmu Příští ráno. Vypadala to, že je jeho kariéra slušně rozjetá. V 80. letech dokonce ztvárnil hlavní roli v seriálu 1st & Ten. Jak ale plynul čas, zájem o jeho osobu začal upadat. Naposledy se před kamerou objevil v roce 2003 ve filmu Hulk.

Konec kariéry

Po dlouhých 45 lety v šoubyznysu se nakonec Geoffrey své kariéry vzdal a společně se svou rodinou se přestěhoval do Colorada, kde se mohl věnovat své největší vášni – lyžování. Žil spokojeným životem se svou manželkou a dvěma syny. Přestože mu nikdy nebyla nabádnuta větší role, díky reklamám a známým seriálům se do filmové historie zapsal navždy a jeho tvář diváci velmi dobře znají.

V posledních letech herec bojoval s Parkinsonovou chorobou, které nakonec 23. února podlehl. Bylo mu 79 let.