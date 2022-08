Kdo je Georg Jirasek? Iva Kubelková jméno partnera dlouhá léta tajila

Zdroj: Profimedia

V posledních letech nemá moderátorka Iva Kubelková problém otevřeně hovořit o svém vztahu, a dokonce se čas od času nezdráhá zveřejňovat ani společné snímky s partnerem. Byly ale doby, kdy kráska držela vztah pod pokličkou a odmítala se k němu jakkoliv vyjadřovat. Tutlala i jméno partnera, který byl pro všechny jednou velkou záhadou. Kdo vlastně je Georg Jirasek a kde se s Ivou seznámil?

Krásná moderátorka Iva Kubelková před pár dny oslavila dvacáté výročí vztahu s podnikatelem Georgem Jiraskem, se kterým vychovává dvě dospívající dcery. „20 let spolu! 20 let mě nese na svých bedrech. Láska, respekt a vzájemný obdiv. Zní to tak snadně a není. Najít v životě spřízněnou duši, se kterou můžete tvořit pár a vytvořit rodinu, je dar a já si ho vážím,” napsala Iva na sociální síti k fotografii s partnerem.

Seznámili se přes tatínka

Iva Kubelková svůj vztah se starším podnikatelem dlouhá léta tajila, aby ochránila jeho soukromí. Pravda o tom, komu patří její srdce, pak vyplula na povrch až v roce 2016. V té době spolu přitom dvojice byla už více jak 12 let. „Ivu jsem viděl poprvé před jednadvaceti lety na naší roubence, kam přijela se svým tatínkem, což byl můj kamarád. Dodneška si pamatuju, že měla bílé sportovní boty. Půjčila si koně a sama vyrazila na projížďku,“ vzpomínal na první setkání Georg před lety v rozhovoru pro MF DNES.

O několik let později se dali dohromady. Svou lásku ale nijak na odiv nedávali. V médiích se sice vědělo, že je modelka zadaná, nikdo ale neznal totožnost její lásky. V jednu dobu se mělo za to, že Iva randí s jistým Ladislavem Doležalem. Tomu se partneři dodnes smějí. „Když jsem poznal Ivu, firmu jsem přiblížil z Frankfurtu do Drážďan a dům jsme vybírali tak, abychom to měli oba stejně daleko. Já do Drážďan, Iva do Prahy. Rozhodl jsem se ale, že založím ještě jednu firmu v Praze, ve které jsem ale nechtěl figurovat. Je v ní Iva a můj bratr, který se jmenuje Ladislav Doležal,“ vysvětloval Georg. „Nějaký novinář si tohle jméno našel v rejstříku firmy Agemy, zjistil, že partnerem je kromě Ivy Ladislav Doležal, a automaticky předpokládal, že jsem to já,“ smál se Jirasek.

Úspěšný podnikatel

Georg Jirasek se narodil v Čechách do napůl sudetské rodiny. „Maminka byla Němka, příbuzní byli odsunuti po roce 1945, ale její tatínek měl klempířskou firmu v Karlových Varech a toho si tu nechali. Já jsem sám odešel do Německa až v roce 1986,” svěřil se Jirasek, za jehož nezvyklým jménem pravděpodobně stojí jeho původ.

Podnikatel se ve svém životě brzy setkal s úspěchem a je nadaný hned v několika směrech. Podle webu Expres se věnuje umění, je malířem, designérem a také majitelem několika firem.