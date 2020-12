George Clooney skončil v nemocnici: Natáčení nového filmu ho stálo zdraví

Natáčení nového snímku s Georgem Clooneym v hlavní roli se neobešlo bez komplikací. Herec totiž musel být v průběhu filmování hospitalizován kvůli zánětu slinivky. Po pár dnech ho ale z nemocnice pustili a Clooney mohl nový snímek ze studia Netflix dotočit.

Ve filmu The Midnight Sky Clooney ztvárňuje astronauta Augustina Lofthouse, který má rakovinu. Z toho důvodu musel herec v krátkém čase hodně zhubnout, aby do role zapadl. To podle něj mohlo být příčinou vzniku zánětu. „Snažil jsem se moc rychle zhubnout a pravděpodobně se o sebe moc nestaral,” nechal se podle webu novinky.cz hollywoodský herec slyšet. Akutní zánět slinivky však bývá ve většině případů způsoben nadměrnou konzumací alkoholu a tučného jídla, kouřením anebo úrazem.