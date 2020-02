Clooneyovi SE ROZVÁDÍ: Amal sebrala děti a utekla od George do Sardinie!

Od roku 2014 patří George a Amal Clooney k nejzářnejším manželským párům Hollywoodu. Tvář reklam Nespresso a právnička, která zastupovala tvůrce WikiLeaks Juliana Assange, se hledali, až se našli. Jejich manželství připomínalo pohádku, v roce 2017 se páru poštěstilo a narodila se jim dvojčata, Ella a Alexander.



Jenže po čtyřech letech manželství si Amal uvědomila, že k Georgovi necítí to stejné. Jejich láska vychladla a dvojice se poslední půl rok nikde společně neobjevila. Co doopravdy stojí za rozhodnutím opustit veleváženou hollywoodskou hvězdu a co vše se George snaží udělat, aby matku svých dvou dětí udržel po svém boku?