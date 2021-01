Zrada ze záhrobí: George Michael obral své milence o stamiliony!

Legenda britského popu George Michael stvořil hity, které si jedni rádi broukají a druzí by je nejradši vytlačili z hlavy. Vánoční song Last Christmas tvoří spolu s All I Want For Christmas Is You od Mariah Carey nejsilnější sváteční duo, hrající z každého rádia a televizní stanice. Nesmíme ale zapomenout i na taneční hiťárnu Wake Me Up Before You Go-Go nebo Careless Whisper, nejvíc sexy píseň na světě, jejíž saxofonová melodie dokázala každého pořádně rozžhavit. Pravděpodobně na ni lapil i milence Kennyho Gosse a Fadiho Fawaze. Těm ovšem na poslední chvíli odepřel ohromné jmění a oba se z této zrady stále nevzpamatovali.