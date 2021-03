Zemřel herec George Segal: Děda z Goldbergových se dožil 87 let

Filmový svět přišel o další legendu. Ve věku 87 let totiž zemřel herec George Segal. Ten se dostal do povědomí široké veřejnosti v roce 1965, kdy byl do kin uveden snímek Král Krasy. V něm Segal ztvárnil postavu desátníka Kinga. Herec dle dostupných informací podlehl komplikacím, které se u něj objevily po operaci srdce. O jeho smrti informovala agentura Reunters s odkazem na filmový portál Deadline.

Jeho smrt znamená pro filmové fanoušky velkou ztrátu. Herec George Segal se do paměti diváků zapsal hned několika rolemi. Na vrcholu své kariéry však stál převážně v 60. a 70. letech minulého století. Kromě filmu Král Krysa si zahrál například ve snímku Kdo se bojí Virginie Woolfové, za který byl dokonce nominován na Oscara a Zlatý glóbus. Charismatický herec za sebou zanechal velkou stopu.

Kolegové mu vzdali hold

George Segal patřil k hollywoodské špičce a mezi kolegy byl velmi oblíbený. „George Segal odešel. Kariéra, která trvala přes 50 let, protože miloval to, co dělal, a byl v tom skvělý. Odpočívej v pokoji,” napsal na sociální sít ke smrti kamaráda herec Michael McKean. „Dnes jsme ztratili legendu. Bylo neskutečná čest být malou součástí úžasného odkazu Geroge Segala. Úplnou náhodou jsem jej obsadil do role dědečka. Stejně jako můj dědeček, i George byl v srdci dítětem s magickou jiskrou,” uvedl na Twitteru režisér Adam F. Goldberg, který stojí za oblíbeným seriálem Goldbergovi.

Nadupaná kariéra

Charismatický herec si získal divácká srdce díky mnoha významným rolím. Tou první větší byla již zmíněná úloha desátníka Kinga ve filmovém dramatu Král Krysa. Zahrál si rovněž ve filmu Most u Remagenu, který se natáčel v létě 1968 v Československu. Na začátku kariéru se objevoval převážně v dramatických rolích, postupem času však překlenul k rolím komediálním.

S příchodem osmdesátých let začala jeho sláva poněkud upadat. Není zcela jasné proč, herec však začal hledat uplatnění v televizi. Rozuměl si i s hudbou. Skvěle hrál na benjo a dle webu Seznam Zprávy pravidelně vystupoval se svou jazzovou kapelou. V devadesátých letech se pak znovu začal objevovat na filmové scéně, a dokonce se vrátil i na pódium divadla Broadway.

George Segal byl výjimečný hercem i člověkem. Měl velké srdce a to, co dělal, dělal s láskou. Pro filmový průmysl jeho smrti znamená obrovskou ztrátu. George Segal zemřel ve věku 87 let v důsledku komplikací souvisejících s operací srdce.

Podívejte se na ukázku k filmu Král Krysa.

Zdroj: Youtube