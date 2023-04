Gillaume Depardieu i Miley Cyrus: Děti slavných a jejich zvrácené chování

Zdroj: Profimedia

Děti celebrit nemají úplně klasické dětství. V podstatě si už odmala nemají na co stěžovat – moc, peníze, sláva. Stinnou stránkou jejich dospívání ale je, že pro ně téměř neexistují hranice. Za peníze se totiž nedá koupit všechno a zdravý rozum už vůbec ne.

Představte si, že máte slavné rodiče a jejich fotky plní stránky bulvárních deníků. To je většinou totiž ten vzorec – když to dělá máma s tátou, já můžu taky. Slavní rodiče nejsou vždy nejlepšími vzory. Někdy jsou děti celebrit vystaveny nadměrnému tlaku, na každém rohu na ně číhají paparazzi a dychtivě čekají na přešlap. To samozřejmě zahýbe s lidskou psychikou, obzvláště, pokud jsou ještě teenageři. Mnohdy jsou tedy na denním, nebo spíše večerním, pořádku namísto školy jen party, drogy a alkohol. Rodiče na ně nemají čas, a tak si jejich ratolesti žijí vlastním životem, což mnohdy vede k tomu, že z nich vyrostou jen rozmazlení spratci.

Od dětí politiků, kteří porušují zákony, až po děti filmových hvězd s divokými večírky, mají problémové mladé hvězdy na tomto seznamu jednu věc společnou: nedodržují pravidla. A kdo jsou ti největší potížisté? Dvojčata bývalého amerického prezidenta George W. Bushe, Barbara a Jenna, která byla obviněna z alkoholových trestných činů v roce 2001, když jim bylo pouhých 20 let. Naštěstí už holky vyrostly a dospěly. Barbara pracuje jako prezidentka neziskové společnosti Global Health Corps a Jenna je korespondentkou pro NBC.

Nešťastní rodiče Michael Jordan, Bruce Willis i Billy Ray Cyrus

Pak je tu například syn Hulka Hogana, Nick, který byl obviněn z bezohledné jízdy zahrnující mimo jiné vážné ublížení na zdraví. A výčet dalších slavných lidí s problémovými dětmi pokračuje dál a dál. Michael Jordan – jeho syn Marcus Jordan se poprvé dostal do centra pozornosti za to, že utratil 50 000 dolarů v nočním klubu v Las Vegas, když byl ještě nezletilý. V roce 2012 byl také zatčen za výtržnictví.

Dcera Bruce Willise a Demi Moore, Tallulah, se roky potýká s užíváním návykových látek a poruchou příjmu potravy. To druhé téměř vedlo k tomu, že málem zemřela už jako teenager. K rehabilitaci ji nakonec donutily její sestry.

Dcera Billyho Raye Cyruse, Miley Cyrus, už od puberty lítá v jednom skandálu za druhým. Od úniku jejích osobních fotografií, když jí bylo pouhých 15 let, až po provokativní focení pro časopis Vanity Fair.

Po amputaci přišla smrt

Syn slavného herce Gérarda Depardieu, Gillaume, vedl poměrně divoký život, byl i ve vězení za přeprodej drog a krádež. Jednou dostal i podmíněný trest za to, že vyhrožoval člověku se zbraní v ruce. Osudnou se mu stala nehoda na motocyklu. Musel podstoupit operaci kolene, ve kterém se mu rozšířila infekce. To vedlo až k tomu, že mu nohu v roce 2003 museli amputovat, nicméně problémy bohužel přetrvávaly. Jeho tělo bylo zesláblé z užívání drog a s infekcí nedokázalo bojovat. Guillaume zemřel v roce 2008 v nemocnici.

Zdroj: thefashionball.com, theguardian.com