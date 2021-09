Pamatujete na královnu diskoték? Gloria Estefan slaví 64 let a vypadá k světu

Zdroj: Profimedia

Nikdo by asi neřekl, že je dnes kubánsko-americké zpěvačce Glorii Estefan neuvěřitelných 64 let. Vypadá totiž na svůj věk opravdu skvěle. Může za to asi i šťastné manželství, láska k hudbě a smysl pro humor, kterým se prý neustále udržuje ve formě.

Gloria Estefan dnes slaví 64. narozeniny a její manžel, podnikatel Emilio, jí jistě nadělí nějaký pěkný dáreček. Aby také ne, když se jeho jmění odhaduje na 200 milionů dolarů. Vlastní několik kubánských restaurací, a to na Miami, v Orlandu, Mexiku nebo v Puerto Vallara. Dále je majitelem dvou hotelů. Jeden se jmenuje Palm Court Resort a nachází se ve Vero Beach. Bohužel byl zničen hurikány Frances a Jeanne v září 2004, ale nyní už je samozřejmě po rekonstrukci. Druhý se jmenuje The Cardozo a naleznete ho na Miami.

Den po Gloriiných narozeninách, konkrétně 2. září, manželé navíc oslaví 43. výročí svatby spolu se svými dětmi - synem Nayibem a dcerou Emily. S manželem se potkali roku 1975, kdy je seznámili společní přátelé. Spojila je láska k hudbě.

Do manžela se zamilovala na první pohled

„Hrál tehdy na akordeon a měl na sobě tak krátké šortky, že to vypadalo, že je nahý! To byl můj první dojem z budoucího manžela,“ řekla podle iDnesu v jednom rozhovoru po udílení cen Grammy.

Nejprve spolu vystupovali na svatbách, ale to vše pouze jako přátelé. Jak ale Glorie přiznala, jiskřilo to mezi nimi. Emilio měl však v té době přítelkyni, která byla starší a Glorie si myslela, že u něj nemá šanci. Nakonec se do ní však i on zamiloval a roku 1978 se vzali.

To by se nikdy nestalo, kdyby se zpěvačka neodstěhovala s rodiči v necelých dvou letech z Kuby do USA. Tam hrála v muzikálovém představení On Your Feet. Příběh zachycuje cestu Glorie a jejího manžela za americkým snem. Také se tam odehrála nehoda autobusu, která roku 1991 zpěvačce změnila život. Vážně si při ní totiž poranila páteř.

Její píseň se stala hitem olympiády

Zpěvaččin hit Reach se stal hymnou letní olympiády v Atlantě. Prodala více než milión hudebních nosčů a patří mezi nejvýznamnější latinskoamerické umělce. Kromě zpěvačky je také skladatelkou a producentkou. Také se aktivně zapojuje do charitativní pomoci. Gloria je silnou odpůrkyní komunismu a často mluvila o své touze po svobodné Kubě. V roce 1995 vystoupila s písní Mas Allá pro papeže Jana Pavla II.. Byla první popovou hvězdou, která takto pro papeže vystupovala. Při jejich setkání ho dokonce požádala, aby se modlil za svobodnou Kubu.

Sedmkrát získala cenu Grammy. V prosinci 2006 se objevila jako speciální host v britském X-Factoru. Dvakrát vstoupila do textařské síně slávy a má hvězdu na Hollywoodském chodníku slávy.

