Občas to vybuchne, přiznává Gondíková dva roky od svatby s Langmajerem

Adéla Gondíková a Jiří Langmajer

Zdroj: Profimedia

Nebyla to láska na první pohled, ale o to je prý nyní silnější. Adéla Gondíková se s Jiřím Langmajerem znala léta, než mezi nimi přeskočila jiskra. To přišlo až vzájemným poznáváním a povídáním si. Vzhledem k tomu, že mají oba naprosto rozdílné povahy, občas to u nich doma vře, ale pár si má alespoň vždy o čem povídat.