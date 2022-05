Velikost podprsenky mě vyděsila: Gondíková v roli nahrazuje legendární herečku

Zdroj: Profimedia

Je téměř éterickou bytostí. Ač za rok a něco oslaví jubilejní padesátiny, vypadá skvěle, je samý úsměv a dobrá nálada. Prostě herečka a moderátorka Adéla Gondíková si umí užívat života.

Jak víme, zanedlouho bude mít premiéru muzikál na motivy filmu Zdeňka Trošky Slunce, seno, jahody a vy v něm máte roli, kterou by asi málokdo očekával. Střihnete si paňmámu Škopkovou, což bude tak trochu jakési dědictví po skvělé Heleně Růžičkové. Tahle postava, jak všichni víme, je výrazně barokních tvarů, což vy ani náhodou nejste. Nenutí vás pan režisér, abyste jídlem pro sebe nešetřila, cpala se sladkostmi a zakulatila se také?

„Tak to opravdu ne. Já si myslím, že Škopková prvoplánově neznamená, že musí být tlustá. Paní Růžičková byla především výborná herečka a strašně veselá a milá žena. Že měla takové to velké tělo, tak to byla tak říkají přidaná hodnota, která Čechům přijde vtipná, ale myslím si, že my se bez kil navíc v muzikálu obejdeme úplně v klidu. To není hlavní znak jakékoli postavy, musíte ji vnímat jako celek, nejen tak, jak vypadá, ale to co má uvnitř,“ vysvětlila Adéla.

To je sice pravda, ale většina lidí má z filmu Škopkovou zařazenou jako bytost, která má do štíhlosti docela dost daleko. Takže v chystaném muzikálu budete váhově podnormání.

„No, to se ještě uvidí. Zkoušíme, premiéra je za necelý měsíc a řekla bych, že jde o proces, který se dolaďuje a upravuje. Měli jsme zkoušky kostýmů, docela mě vyděsila velikost podprsenky, kterou bych měla asi mít, abych se přeci jen Škopkové trochu přiblížila, a mezi námi, docela bych i brala, aby se to u mě tak trochu nahoře přifouklo. Hudební divadlo v Karlíně je, jak každý ví, hodně veliké a bylo by dobré, aby i diváci v poslední řadě měli nejen krásný sluchový vjem, ale i ten vyloženě estetický, tedy lahůdku pro oko (smích). Ještě ale uvidíme, jak vše dopadne, zkouší se dál, takže řada věcí je stále otevřená,“ uvedla Gondíková.

Člověk by předpokládal, že při vaší postavě přeci jen dostanete nabídku na jinou roli. Když ale přišla ona na Škopkovou, váhala jste nebo jako dobrodružná povaha jste si řekla, do toho jdu?

„Tak vzájemné námluvy byly trošku delší. Nejdříve se sice mluvilo o jiné roli, ale je pravda, když mi zavolal režisér tohohle díla Antonín Procházka a nabídl nakonec Škopkovou, docela jsem se zasmála a nevěřila tomu. Byla to ovšem tvrdá realita. No co, řekly jsme si s Ivou Pazderkovou, s níž tuhle roli alternujeme, proč ne? Je to výzva a hodně zajímavá a moc nás to baví a myslím si, že tenhle muzikál bude bavit nejen nás, ale hlavně diváky,“ dodala Adéla Gondíková.