Gottova agentura vydělala 100 milionů, Ivana nezahálí a vymýšlí další projekty

Od odchodu legendy české hudby Karla Gotta již uplynuly dlouhé čtyři roky. Jeho písničky jsou však stále populární, a tak Mistrova agentura vydělává dál, přestože oblíbený hudebník již s námi není. Částka, kterou za zmíněné období agentura vydělala, dosahuje astronomických výšin - přišla si totiž téměř na 100 milionů.

S manželkou Ivanou založil za svého života mnohonásobný Zlatý slavík agenturu Karel Gott Agency, která se nyní stará o jeho pozůstalost. A jak se podařilo zjistit deníku Aha!, podle účetní uzávěrky tato agentura stále velmi dobře vydělává.

Zpěvák zesnul dne 1. října roku 2019. od roku 2020 přitom podle výše zmíněného média jeho agentura vydělala 96 milionů korun.V prvním roce společnost vykázala výsledek hospodaření 3 212 000 Kč. V tomto období kvůli pandemii koronaviru kultura byla téměř na bodu mrazu, a tak tento výdělek přinesly především tantiémy za již existující nahrávky. Od léta roku 2021 se ale situace zlepšila.Byla například vydána Gottova autobiografie Má cesta za štěstím, která se ukázala být velmi výdělečnou.

Mistrova kniha a také film Karel, který se následně dostal do kin, vydělaly úctyhodných 82 062 000 korun. K tomu redakce Aha! připočítala také část zisku ze vzpomínkových koncertů v pražské O2 Areně. Loni byly zisky společnosti Karel Gott Agency již menší, nicméně částka 11 035 000 Kč je pořád natolik vysoká, že na ni mnozí žijící umělci zdaleka nedosáhnou.

Ivana Gottová má štěstí na spolupracovníky

Na péči o odkaz manžela udělala vdova Ivana Gottová ohromný kus práce a své role se zhostila více než důstojně. A to i přes to, že to pro ni v řadě momentů bylo velmi náročné, a to zejména při přípravě autobiografické knihy, jak přiznala v rozhovoru, který byl uveřejněn na stránkách jejího muže.

“Nejtěžší bylo zcela jednoznačně to, že autor knihy odešel ještě před jejím vydáním. A byl to navíc můj milovaný manžel. Byla jsem si vědoma, že Karlova kniha musí být dokončena a vyjít dle jeho přání. Přistupovala jsem k práci s ohromným respektem a úctou, s ohledem na drahocenný čas, který on sám své knize věnoval, a důležitosti, kterou jí přikládal. Měla jsem ale naštěstí k ruce skvělý tým spolupracovníků, kteří mi pomohli knihu dotáhnout až k jejímu vydání,” vysvětlila Ivana Gottová.