Nemohl bez ní žít... Karel Gott se pro milionovou investici nerozhodl náhodou

V roce 1925 přešla nemovitost pod správu Mozartea a o čtyři roky později pod křídla Mozartovy obce, která ji za nemalé peníze odkoupila. Krátce po revoluci se dostala do sporu, protože Bertramka spadla do klína Praze 5 a trvalo dlouhých 18 let, než si vydobyla právo vlastnictví zpět. Areál se zpřístupnil veřejnosti a pořádají se tam velké výstavy jako "Johann Adolf Hasse - Leben und Werk" nebo "Mozartova Zahradnice a její osudy" a koncerty Duškovy soutěže hudební mládeže.

Na konci 18. století prošly přihlehlé zahrady velkou proměnou a během pár měsíců připomínaly původně užitkové pozemky a vinohrady upravený park s dlouhým kaštanovým stromořadím. Všechna práce byla ale marná, protože o pár let později Bertramku zachvátil požár a celé zahrady padly popelem.