Karel Gott na vrcholu štěstí: Nejzamilovanější fotky s manželkou Ivanou!

Sladké dědictví Charlotte Gottové: Z Gottových dětí toho má po otci nejvíce!

Karel Gott měl za život čtyři dcery. Nejprve Dominiku a Lucii, se kterými nežil. Posléze pak Charlotte Ellu a Nelly Sofii. Právě s nimi zažil, co je to opravdová rodina. Co po něm která dcera má?