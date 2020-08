Karel Gott nevládl jenom zpěvem: Tohle mu mohly závidět i největší hvězdy!

Karel Gott svým nezaměnitelným hlasem vešel do dějin české hudby. Ani půl roku po smrti slavného zpěváka není pro fanoušky lehké si tuto ztrátu přiznat. Pojďme se ale vrátit v čase a podívat se na šatník mistra, který mu mohla závidět kdejaká hollywoodská hvězda!

Karel Gott měl již od začátku své kariéry velmi výjimečný styl oblékání, kterým se vymykal a dokázal ihned zaujmout. V kombinaci s božským hlasem bylo již tehdy jasné, že se z mladého talentu rodí velká hvězda.

Zpěvák se ve stylu nějaký čas hledal, rychle ale našel vlastní, elegantní směr, který si zanechal už po celou dobu své šedesátileté kariéry!

Když začal Gott vydělávat velké peníze, nebál se investovat do svého šatníku! Móda byla pro zpěváka opravdu důležitá a za dokonalá saka na míru neváhal utrácet až stovky tisíc korun!

Drahé obleky vždy Karel Gott doplňoval buď motýlkem, či kravatou, vše měl pokaždé dokonale sladěné s košilí, či botami a doplňky. Rád nosil i košile a kožené bundy, na kterých také nešetřil.

Eleganci a důstojnost si udržel zpěvák do konce svých dnů a nikdy nešlápl vedle! Není divu, že by Gott známým lamačem srdcí, charisma z něj jen čišelo! Posledních dvacet let ovšem dřívější záletník strávil věrně po boku své jediné manželky, Ivany Gottové, se kterou počal dvě dcery, Charlotte a Nelly.

Pojďte si s námi připomenout různorodé modely Karla Gotta na fotkách z jeho bohatého života!