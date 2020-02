Nechutná podlost! Karel Gott může být rád, že se toho nedožil...

Desetitisíce korun za jeden kus. Tak momentálně vypadá klasická nabídka za bankovku s Karlem Gottem. Po jeho smrti se částky šplhají až do nebes. Bankovka nemá žádnou nominální hodnotu, takže cenu si prodejci mohou opravdu vycucat z prstu.

Karel Gott se se zdravotními problémy potýkal už řadu let. Nejprve mu byla diagnostikována rakovina mízních uzlin, kterou jako zázrakem porazil, a posléze leukemie. Ta už byla silnější než on. Zpěvák se snažil působit fit do poslední chvíle a svůj chatrný zdravotní stav přiznal až na začátku září. Uběhl sotva měsíc a božský Kája už mezi námi není. Kdo ale mezi námi je, jsou lidé, kteří se snaží vydělat na jeho smrti.