Začátky Gottovy kariéry byly peklo: Výhružné dopisy před ním tajili

„Dneska už to beru s humorem a nadhledem, ale kdo ví, co by se stalo, kdybych tehdy všechny ty dopisy četl. Ale současně si říkám, že to vlastně bylo dobře,“ myslel si zpěvák ještě za svého života. Peklo by pro něj nastalo, kdyby si ho nikdo nevšímal.

„Nejhorší totiž je, když člověk nevzbudí vůbec žádný dojem, ať už kladný, nebo záporný – a nikomu nevadí. Což současně znamená, že je pro všechny naprosto nezajímavý,“ razil teorii Gott. Ten však postupem času začal zajímat všechny napříč generacemi.