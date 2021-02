Štaidl zradil Gotta: O tom, že s ním ukončil spolupráci, se dozvěděl z časopisu

Mnoho let spolu spolupracovali, vyprodávali sály a lidé je milovali. Pak ale přišel zlom, který udělal v jejich vztahu nesmazatelnou propast. Ladislav Štaidl totiž oznámil, že s Gottem po pětadvaceti letech skončí. A způsob, jakým mu to hudební skladatel dal na vědomí, Karel Gott prostě nerozdýchal.

Karel Gott a Ladislav Štaidl byli jako bratři. Věděli o sobě všechno. Prožívali zlatou éru svých životů a stáli si po boku jak v pracovním, tak v osobním životě. Než se ale stala nemilá událost, která jejich životy poznamenala po celý jejich zbytek. Sice zůstali i nadále kamarádi, nikdy to však už mezi nimi nebylo jako dřív.

Gott se později vyjádřil, že takovou "facku" jako od Štaidla, už nikdy ne svém životě od nikoho jiného nedostal. Není se čemu divit, stoprocentně mu věřil a čekal, že bude jejich spolupráce trvat celý život. Štaidl byl ale jiného názoru.

I to by se dalo pochopit, ale způsob, jakým to Štaidl Gottovi sdělil, byl ubohý a srabácký. Evidentně se bál přímé konfrontace s mistrem. Psal se rok 1988 a v kulturním domě v Ládví probíhala zkouška orchestru na koncertní turné v Německu.

Kup si zítřejší Květy

Po zkušce si prý Karel balil noty, chtěl se rozloučit a odejít, když k němu Ladislav přešel a řekl mu, ať si koupí zítřejší Květy. Gott nechápal a ptal se proč? Štaidl mu jen odvětil, ať to udělá, že uvidí. Gott opravdu druhý den šel do trafiky a časopis si koupil.

Jeho kapelník v něm oznamoval, že končí s vedením svého orchestru a že pouští Karla k vodě. Prý byl Gott jako mucholapka a jeho to přestalo bavit, cítil se vyšťavený a nedoceněný. Rozhovor to tenkrát nebyl vskutku příjemný, Gotta rozčaroval a zprvu nevěřil, že by jeho spřízněná duše, za kterou Štaidla považoval, o něm takhle mluvila.

Bohužel to však byla pravda a Štaidl soubor opravdu opustil a začal se věnovat skládání pro svou novou lásku - Ivetu Bartošovou. S trochou nadsázky se dá říct, že Štaidl vztah s Gottem vyměnil za ten s blonďatou pěnicí. Byl z ní prý tenkrát úplně zblázněný.

Skládal pro ni písně, běhal za ní, dělal, co jí na očích viděl a v neposlední řadě se před ní pěkně ponižoval. Gott z toho byl v šoku, nechápal to a Bartošové nemohl dlouho odpustit, co udělala s jeho nejlepším kamarádem. Štaidl byl ale zcela pod jejím vlivem a Karlových dobře míněných rad nedbal a ještě si myslel, že zpěvák žárlí a dělá mu schválně scény.

Naštěstí přišel rok 1989 a s ním i Gottovy padesítiny, kam pozval všechny své přátele z českého showbyznysu. Pozval tenkrát i Láďu, který pozvání přijal a do Lucerny dorazil. V té době byl ale ještě ženat, tak si nesedl vedle Bartošové, aby nevzbuzoval zbytečnou pozornost.

Rýpnutí před kamerami

Gottovi však tento trik nezůstal ukrytý a nechal se před kamerami slyšet, že tahle komedie snad není zapotřebí. Televizní štáb rýpnutí Zlatého slavíka odvysílal a další hádka kamarádů byla na světě. Štaidl se strašně naštval a s Gottem opět přestal mluvit.

Stejně to ale nebylo nic platné, jeho zálety vyšly najevo, žena ho opustila a on začal oficiálně žít právě s Ivetou Bartošovou. Jejich vztah však rozhodně nebyl procházkou růžovým sadem, dokonce ani nevydržel a Ladislav ho nejspíš později mnohokrát olitoval, ale jedna dobrá věc z něj přece jen vznikla. Byl to syn Artur.

Jedno je ale jisté, byl to právě vztah s labilní zpěvačkou, který ukončil jeho vřelý vztah s Gottem. Sice se pak umělci zase dali dohromady, pracovně i soukromě, trhlina však ve vztahu zůstala a nikdy už nenavázali na čisté přátelství, které mezi nimi bylo v začátcích kariéry.

Na osudový vztah, který zničil přátelství Štaidla a Gotta se podívejte do galerie!