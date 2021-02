Dávná láska Gotta o sobě dala vědět: Dojemný vzkaz vás dožene k slzám

Není to přitom dlouho, co oplakávala Gotta. „S Karlem nás pojí letité přátelství. Patří k těm krásným přátelstvím mezi mužem a ženou, která přežijí všechny časy, lásky, vztahy i nemoc,“ řekla Blesku Kovácsová ještě před jeho smrtí.

Kovácsová nikdy Gottovi nezazlívala ani to, že s ní přerušil kontakt. „Nikdy jsem o Karlu Gottovi neřekla nic špatného. Nezaslouží si to. A nechci mu ani teď nijak zasahovat do života. Nemá to lehké. Pravda je, že jsme byli dlouhodobí přátelé. Pětatřicet let. Celá rodina ho máme rádi. Tečka,“ řekla webu eXtra.cz, ještě když Gott žil.